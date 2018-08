No busquen más. No desmitifiquen lo que de leyenda y misterio pueda tener un asesinato vil, inexplicablemente sustentado en las infinitas miserias de la condición humana y que en el caso que nos trae dominan la envidia, el odio, la mezquindad, el servilismo, la incultura, … y todo aquello que ustedes quieran añadir.

Y es que cuando vean la luz estas líneas se acabarán de cumplir ochenta y dos años de que en el camino entre Víznar y Alfacar, fueron fusiladas varias personas y entre ellas estaba Federico García Lorca. Desde entonces, diversos han sido los ciclos de vigencia histórica de aquel crimen. En los inicios, ocultamiento y silencios, en unos casos, de complicidad y en muchos de temor. Luego, de investigación puramente biográfica y por fin, de reivindicación de su figura y de profundización en la realidad de los hechos, no exentos de incógnitas que aún perduran y entre las que se encuentra el lugar de su enterramiento, supuestamente, junto a sus tres compañeros en trágico destino. Y es, precisamente, esa falta de evidencia la que me impulsa a escribir esto.

Legítima es la aspiración, por dignidad y justicia, de las familias para la exhumación de los suyos e igualmente respetable es la petición de los Lorca de que no se insista en la de su familiar. Quizás quienes le detuvieron y asesinaron querían hacer méritos ante los poderosos del momento en una ciudad de entramado social muy peculiar y rota por la confrontación fratricida. A Federico, conocedor de su ciudad: "… ambiente provinciano terrible y vacío, llena mi corazón de telarañas…" sin embargo, cometió el error de volver a ella en el momento más crítico. Sus miedos le traicionaron, la muerte y el sentido trágico de la misma tan presente en toda su obra y a la que su impresionante capacidad metafórica le permitió tratar de tan diversas y prodigiosas maneras, pareció ir abriéndole el camino erróneo necesario para encontrarse con ella por la vía del tropiezo con oportunistas matones y asesinos, ávidos de notoriedad. Pero es tan grande su figura, su obra y su trayectoria vital - y no soy especialmente lorquista- que me cuesta entender no quiera mantenerse su misterio, a él le encantaba el juego de las incertidumbres, que no se acepte la voluntad familiar por algunos que buscan explotar su figura a través de una imagen con rédito político que él nunca aprobaría y menos aún para que la mediocridad se suba a un pedestal. Déjenlo en paz con la plenitud de su grandeza y no busquen más.