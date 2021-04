¿Se busca presidente?

Quienes mejor lo conocen saben que el primer regidor de la ciudad está viviendo horas de intensa amargura al ver desde la más absoluta impotencia como uno de los mayores empeños de su mandato naufraga a la deriva. Gabriel Cruz sabe que el Recre no es un equipo de fútbol, representa un sentimiento para miles de onubenses. Cuando en estos días se le habla al alcalde del Decano, un brillo de agua aparece en sus ojos, sabedor de que las cosas no se han hecho bien. Sin embargo, no se debe olvidar que el fútbol quita pero también da. Haría bien en rearmarse pronto y no regodearse en las hieles de la derrota, el Recre lo necesita. Actúe.