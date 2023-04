Esta semana la Universidad de Huelva ha celebrado su tradicional jornada de Puertas Abiertas para recibir a los futuros alumnos universitarios. Unos 3.000 estudiantes de toda la provincia salieron de sus institutos para conocer las diversas opciones que les puede ofrecer la UHU de cara a su futuro. La carrera más solicitada, Enfermería. Decía una alumna de primer año que este Grado reunía todos los ingredientes: unos estudios interesantes, prácticas formativas y posibilidades reales de empleo. Muchos alumnos de primero de Bachiller se paseaban durante las jornadas por los stands atraídos por los juegos y las diversas actividades que los departamentos habían preparado. Y yo, mientras observaba todo aquello con detalle para hacer mi crónica en este periódico, no podía evitar recordar cómo lo viví cuando era uno de ellos. Una niña llena de incertidumbre pero con los bolsillos cargados de ilusión y una energía desmedida capaz de emprender cualquier camino que me acercara a mi sueño. Me he criado entre libros, exámenes de Lengua Castellana y Literatura, periódicos los domingos y una sensibilidad desmedida por las historias. A mi padre le apasionaba enseñar y de él aprendí que los buenos relatos se escriben con el corazón, la pasión y la humildad. Y eso hice. Escribí mi propia historia dejándome llevar por el universo de las letras. Poco me importó si el periodismo tenía o no salidas reales hacia el mundo laboral; si yo, una niña tímida e insegura, podría enfrentarme algún día a una cámara de televisión o a hablar en público ante todo un auditorio con cientos de personas. Tenía miedos, claro que sí. Pero también la certeza de que uno ha de ser fiel a su esencia, a sus gustos, a sus intereses y a sus sueños.

Hoy, quince años después de aquella elección, colecciono lágrimas, cansancio, frustraciones y una cuenta bancaria donde no sobran los ceros. Pero llevo conmigo el orgullo de haberme sido fiel desde el principio. Como consecuencia, no ha habido un solo día desde que terminara mi carrera que no me haya dedicado al periodismo. Y mira que es difícil. Hoy tengo la suerte de escribir en el periódico que mi padre leía cada domingo y la responsabilidad de contarles, a aquellos pocos que hoy me lean, que este es el único y máximo triunfo al que uno puede aspirar en la vida.

Hoy ser brillante o no solo depende de uno. No existen las carreras universitarias con salidas o sin salidas. Encontrar un hueco está en uno mismo. Que no te engañen. El trabajo y la voluntad mueven montañas y eso solo depende de ti. Que será complicado, ya te adelanto que sí. Mucho. Destacar no es sencillo. Pero el viaje empieza más allá del miedo y te aseguro que tu mejor compañero vas a ser tú. Asegúrate de que el destino merezca la pena.