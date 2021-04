En el buen camino

Eliminar el chabolismo debe ser más complejo de lo que parece, al fin y al cabo lleva entre nosotros mucho tiempo, demasiado. La lógica dicta que no se permita contrato alguno en ninguna finca de la provincia sin que esté respaldado por una vivienda mínimamente digna. Aunque hay que reconocer que la mayoría de los empresarios cumple, siempre hay una minoría que enturbia el trabajo bien hecho. Por eso la iniciativa del Ayuntamiento de Lepe de ir al problema de raíz debe ser todo lo bien recibida que merece. No hay que olvidar que son personas, no números.