Con mi Huelva loca por hacerse con una entrada para el concierto de El Kanka (creo que el Luis Miguel del siglo XXI), con ojeras y sin pausa entre zambomba y zambomba, a la misma vez que activamos la cuenta atrás para despedir este 2023, dándole también la bienvenida al 24, se vienen unas papas con chocos entrañables-lúdicas-gastronómicas…

¡Pero qué bonita está Huelva estas Navidades, caramba! Dicen, me cuentan, que, además de ser de nuevo un éxito rotundo, que no tiene nada que ver con respecto al año pasado el mercado artesanal navideño. Pese a ser prácticamente los mismos del año anterior, los enólogos en potencia se pronuncian y este año los caldos de barrica del Condado son mucho mejores. Hasta los dulces de dicho mercado están más sabrosos que los de estos años anteriores. Permítanme al respecto que yo personalmente discrepe, y soy de la opinión que se debe contrastar con un experto en la materia: quién mejor que Gabriel. Él personalmente, y no a través de nadie, se involucraba en estos mercados navideños, les tenía tomado el pulso y los disfrutaba mucho. Me consta que el pobre hombre lo anda echando mucho de menos por estas fechas y está ya aborreciendo las clásicas porras de Madrid.

Agárrense fuerte y prepárense, que tenemos un inicio de año ilusionante. Soltamos la zambomba y cogemos el pito de caña, y estamos a ritmo de 3x4. Pero es que a la par ya estará Carnicerito igualando y comiendo una media de dos o tres bocadillos por semana, ya que detrás, y sin respiro alguno, viene la festividad del Patrón San Sebastián. Por cierto, a ver qué cambios vemos para el éxito de dicha festividad.

Para Semana Santa quizá también haya cambios y la carrera oficial se instale en otro punto de la ciudad… Y detrás vendrá el Rocío, y el Recre… que al paso que va, sin dejar de puntuar y perder cola con los puestos altos de la tabla, verás si al final Abel Gómez, ese entrenador tan malo que no juega a nada, nos va a terminar ascendiendo ¡y va a pasar a la historia del Decano! Está para que comience 2024 Abel Gómez subido en una carroza el 5 de enero y encarne a Baltasar. ¡Lo estoy viendo! Qué papas con chocos más estresantes me están quedando…

Para relajarnos y despedir el año, deciros que estáis todos invitados a ir a la comida del chungalismo el 22 de diciembre en la Vega Larga. ¡¡Vámono mi gente buenayyyyy!!