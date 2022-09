Un bolso para la caca

Por lo visto Louis Vuitton ha sacado un bolso para guardar las cacas de perro. 900 euros, cuesta el complemento, y aunque no he encontrado las especificaciones técnicas, así a ojo calculo que podrá almacenar como medio kilo de caca, o algo más si la aplastas convenientemente. No está mal, aunque digo yo que según qué perro uses te puede venir pequeño, porque conozco a algunos que llenarían una Samsonite. De las de cabina, claro, porque las otras mejor ni usarlas, que sale más barato comprarse la ropa cuando llegues que subirlas al avión. Pero eso es algo que imagino que importará bien poco a los propietarios del bolsito en cuestión, claro. No seré yo quien ponga el grito en el cielo porque alguien se gaste 900 euros en un Louis Vuitton, allá quien pueda, ni voy a pararme en lo que la gente es capaz de hacer con sus mascotas últimamente. Dice mi veterinario (entiéndase el posesivo, que no me atiende a mí, sino a mi gato) que la cosa es cada vez peor. Que nos estamos volviendo locos y que los estamos volviendo locos a ellos, que los animales no son personas, sino animales, y que tratarlos como a seres humanos es quitarles su identidad y, en definitiva, maltratarlos.

Pero ya les dije que no venía aquí a hablar de animales (aunque al final lo he hecho). El protagonista de hoy es el lujo, o más bien cómo cambia la cosa según quién lo ostente. Hay niveles, desde luego. Lo del Louis Vuitton, para mí (y supongo que para usted) es un lujo descomunal. Igual que un jet privado, una mansión en Malibú o un Picasso en el salón: objetos inalcanzables para la inmensa mayoría de la gente. Luego está lo demás, que es más relativo. Por ejemplo: un Tesla o un Mercedes pueden ser un lujo para algunos y un gasto de lo más normal para otros. Hay quien puede costearse sin pestañear un viaje al mes o una tele de última generación cada año y quien no puede pagar una lavadora nueva. Hay personas para las que tener aire acondicionado en casa es incuestionable y otras para las que solo encenderlo ya es un lujo. Hasta aquí, bien. Lo normal, vamos: el que puede, paga, y el que no, se queda con las ganas. Ricos y pobres de toda la vida. Lo que rechina de verdad es cuando el lujo se convierte en una cuestión de gustos, en pura elección, porque es con esas elecciones con las que, al fin y al cabo, se definen las prioridades de cada cual. Con las que se destapa, por ejemplo, el cinismo de los que decretan que es un lujo inasumible poner a 24 la temperatura del aire o encender pronto las luces de Navidad solo por no sudar en la oficina o vender unos cuantos turrones más, y sin embargo consideran absolutamente imprescindible cambiar cada año de iPhone y de iPad, como si 349 cacharritos de esos no costaran dinero o no hubiera que cargarlos, ¡ay el ahorro energético!, todos los días. Esos, que se supone que están ahí para servirnos, que parecen tan serios, en realidad se están riendo de todos nosotros mucho más que el que se ventila 900 euros en un bolso para llenarlo de mierda.