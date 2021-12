Los balances, para Pedro Sánchez

Los finales de año suelen ser siempre optimistas. La gente se viste de gala, compra las uvas, brinda con champagne y se disfraza de un vitalismo absurdo que a mí, personalmente, me asusta. Cuando quedan horas para decir adiós a 2021 comienza el aluvión de mensajes. Memes y vídeos, whatsapps en cadena, propósitos, frasecitas y besos para todos. Un despliegue de amor infinito desmesurado te abruma con buenos deseos y bendiciones para la nueva etapa que entra. Bueno, dicho de otro modo, para la nueva cifra, que no es ni más ni menos que 2022 y que se traduce en mañana.

Y digo yo, ¿qué va a cambiar de hoy a mañana? ¿Tengo que despertarme sintiéndome diferente por ser 1 de enero? ¿Debo perder en esta semana los kilos de más, hacer el ejercicio pendiente que no he hecho en todo un año, encontrar un nuevo trabajo, enamorarme, viajar y ser mejor persona desde el sábado? ¡Qué sinvivir!

Esta obligación impuesta por la sociedad de hacer balance me aturde, me crea ansiedad y me agobia. Pero aún así, inconscientemente, lo hago. ¿No te pasa a ti? ¿No sientes que antes de tomar las uvas deben pasar por tu cabeza, como si del trailer de una película se tratase, todos los momentos vividos en los últimos 365 días del año? Digo yo, que para analizarlos, llorar un poquito, sonreír tal vez o, simplemente, para arruinarte la cena de Nochevieja.

La verdad es que no le encuentro mucho sentido a eso de los balances. A lo que sí le veo sentido es a pasar los últimos minutos de 2021 rodeado de los que quieres. Mirarles y sentirte orgulloso de estar, una vez más, junto a tus pilares. Porque de repente, en mitad de una pandemia que no cesa, de relaciones rotas, fracasos laborales, decepciones e injusticias varias del destino, te ves levantando una copa, compartiendo una mesa y sonriéndole a la vida.

Ni los balances de Pedro Sánchez, ni los de Ana Obregón, que, por cierto, se quedará la pobre sin dar las campanadas por el Covid, pueden marcar tus propios tiempos. Que no te hagan perder el norte. Yo he aprendido que los propósitos se fijan a diario, en cada taza de café, en cada resbalón, en cada nuevo comienzo. Y para eso no hay que esperar un año.