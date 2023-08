Nuevo sábado de papas con chocos tras una semana también especial porque desde hace casi una semana tenemos a la Patrona presidiendo el altar mayor de la Purísima Concepción. Semana lánguida, por cierto, y es que a lo largo de estos días se han ido llevando a cabo hechos irritantes para un chungalista.

Puedo llegar a comprender las ganas de más de uno de aparecer en las ya populares y archiconocidas papas con chocos, pero no todo vale. Lo ha intentado, y conseguido en esta ocasión, el señor Hernández Cansino. Y es que no se le ha ocurrido nada mejor que organizar en mi playa de La Canaleta una prueba de envergadura deportiva, con las molestias que ello conlleva, y más hacia mi persona. Muy mal, señor Cansino. Imagino que esto no se volverá a repetir sin antes haberlo consultado conmigo.

Todo un acierto, y a tener en cuenta para el próximo verano, esto del Festival Punta de Estrellas, al que han venido grandes artistas de verdad, no como a las Colombinas o a la Cinta, todo hay que decirlo. Una que no ha faltado a ninguna de las citas del Festival Punta de Estrellas (de cuello, evidentemente) ha sido la delegada Teresa Herrera, muy a lo Michelle Obama o a lo Bella Verano, aunque Michelle solo hay una, por supuesto, y esa es mi Pilar Miranda. Teresa, asista donde asista, vaya al sarao que vaya, siempre muy pluscuamperfecta en todos los sentidos. ¡Tere, bien!

Otra de las desilusiones de esta semana, y ésta os prometo que no me la esperaba, ha acontecido también en la provincia, en Villablanca. Acude uno ilusionado al Festival Internacional de Danzas de Villablanca con la intención de ver al presidente de la Diputación, David Toscano, pegarse en el fin de fiestas unos bailes aljaraqueños y arrancarse al más puro estilo Rafael Amargo y… nada de nada. Muy mustio usted para ser presidente de la Diputación.

Me reconforta pensar que remontará la semana con una victoria del Recre. Ojo porque tenemos alcaldesa, que no alcalde, y concejala de Deportes, y no quiero líos. Os estoy viendo que con la efusividad del momento tras la victoria del Decano aparezcan por el túnel de vestuario y se marquen un Rubiales ‘Las Niñas de la Manola’, Pilar Miranda, Begoña Calderón y la concejala María de la O repartiendo picos a diestro y siniestro. Soto, por supuesto, inmortalizará el momento e inevitablemente me voy a ver obligado a intervenir.

También me ha aliviado algo la semana, a la vez que enriquecido culturalmente mucho la semana, Wences con su Nikon (regalo de cuando se jubiló Perico Rodri) en su paseo por el Paraje Marismas del Odiel. Gracias, Wences, ¡expectante me tienes! ¡Vamos, mi gente buena!