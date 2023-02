España queda lejos del escenario de la guerra que se está librando en Ucrania, es cierto. Lo que no quita para que podamos afirmar, rotundamente, de que España está en guerra. Aunque nadie nos lo cuente de esa manera y lo haga con subterfugios hechos a la medida por ese constructo al que llamamos diplomacia y que siempre esconde algo, muchas veces tenebroso. Ya he dicho alguna vez, que una guerra es un negocio en el que se pretende obtener algo que es ajeno, que no nos pertenece. Pero, su génesis siempre queda difusa; porque, ya se encargan quienes se enzarzan en la misma, de contarnos una versión u otra, que, como es lógico, siempre son contrapuestas: las dos caras de una misma moneda.

El timbre con el que está hecho esa moneda, ese metal de dos caras, es el pueblo llano, la ciudadanía de uno y otro lado de los países contendientes, esa que sufre en carne propia y en su patrimonio y en su tranquilidad y en el porvenir que hubiera planificado y hasta en los sueños rotos, las consecuencias y los malditos efectos de la misma. Además, es la ciudadanía la que muere, la que queda herida por siempre física o psíquicamente, la que se desestabiliza, la que puede volverse loca por siempre, por incomprensión, por sentirse utilizada como carnaza, como guiñoles o como espantapájaros. Como deseen nominarlo.

Decía Stefan Zweig: "Los hombres tendrían que reconocer que la guerra, en sí misma, significa ya necesariamente una injusticia, pues de costumbre no alcanza a los que la atizan y dirigen, sino que, casi siempre, todo su peso viene a caer sobre los inocentes, sobre el pobre pueblo, que no tiene nada que ganar ni con la victoria ni con la derrota."

Lo manifestado por Zweig puede ponerse en litigio si lo desean, como todo pronunciamiento, pero, al igual que cualquier conflicto de intereses, podríamos hablarlo, dialogarlo, consensuarlo y llegar a un acuerdo…, o liarnos a hostia limpia. Ésta última solución, la de liarnos a mamporros, es la guerra. Las anteriores, corresponden al terreno de la diplomacia, la que está ausente, y la que no se espera por ahora, a tenor de las manifestaciones de Vladímir Putin de hace un par de días y la correspondiente respuesta en Polonia de Joe Biden.

Pero, digan lo que digan, una guerra solo se solventa con un acuerdo de paz. No hay otra forma. La cuestión está en saber, cuántos muertos hay que poner en la mesa de uno y otro bando, para acabar con este sindiós. ¿Cuántos?