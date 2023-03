La Semana Santa nos deja innumerables “levantás” de pasos que se quedan grabadas en nuestro recuerdo. Los capataces las dedican a hermanos de la Cofradía, a familiares de algún costalero que necesitan una mano del Señor y su Madre o a los músicos que, con mucho mérito, acompañan con sus sones a la Hermandad. Hay muchas dedicatorias emocionantes, pero hay una que siempre pellizca el corazón. “¡Por los que están arriba! ¡A esta es!”.

La levantá a nuestros hermanos del cielo no puede faltar. No debe faltar nunca. Es nuestra forma de presentarles nuestro respeto más profundo, nuestro recuerdo y cariño, nuestro agradecimiento por todo lo que consiguieron en vida. No debemos olvidar a todos aquellos que trabajaron duro por nuestras cofradías. Sin ellos, no tendríamos la Semana Santa que hoy disfrutamos.

No les olvidamos. En nuestro recuerdo, permanece presente aquella abuela que tanto cariño repartió desde San Pedro a sus hijos y nietos de la Borriquita. Permanece vivo un grito a la Esperanza desde la Calle Velarde. Sigue sonando en la Agrupación del Cristo del Amor la percusión de un músico que rufa en el cielo. Continúa presente la voz de guía en la esquina del palio del Amor. Bajo el paso del Nazareno, perdura el trabajo de un costalero cada “madrugá”. Y son tantas las huellas que jamás serán borradas, que no hay páginas para dedicar tanto cariño.

Va por todos ellos, los del balcón más alto. Por tu abuela, la que te tantos besos te daba tras la recogida de tu Hermandad; por tu amigo, con el que compartiste tantas “chicotás” y ensayos; por tu madre, que te vestía de monaguillo y te preparaba torrijas cada nueva primavera; por tu padre, que de la mano te llevaba hasta la Iglesia, con el hábito y la papeleta de sitio. Por todos ellos.

Todos tenemos ángeles que nos cuidan desde arriba, almas con nombre y apellidos. Que no podamos abrazarlos no significa que no podamos enviarle todo nuestro cariño y, por eso, lo hacemos de la forma más bella, con todo el arte que atesora esta costumbre. Lo hacemos levantando hasta lo más alto nuestros pasos, volando en unión hasta el cielo de Huelva. Que nos vean cerca. Que sepan que les queremos, que les seguimos recordando.

Capataces de Huelva: que todos esos ángeles nos escuchen un año más. Llamad a la cuadrilla, golpead el llamador. Costaleros de mi tierra: arriba sin dudar. Por los que siguen siendo hermanos, aunque no aparezcan en la nómina. Por los que fueron y son, para la eternidad, parte de nuestra Semana Santa. Por todos los que permanecen vivos en nuestro corazón. Va por ellos.