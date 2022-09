El árbol nuestro de cada día

Durante este verano me he acordado mucho de un cuento que leí hace ya unos años: "El hombre que plantaba árboles". Hemos visto muchas hectáreas de bosque calcinado y el panorama es tan desolador que no se cómo no está todo el mundo siguiendo el ejemplo de Elzéard Bouffier, aquel viejo pastor que se plantaba no se cuantos árboles al día y que terminó repoblando, como quien no quiere la cosa, las estribaciones de los Alpes más cercanas a la Provenza.

El cuento de Jean Giono es una bonita metáfora que, si se quiere, se puede tomar al pie de la letra, no hay que esperar a que los demás hagan lo mismo, no hay que esperar agradecimiento o reconocimiento, no hay que esperar, si quiera, la ayuda de nuestros vecinos o la ayuda de las instituciones… hay que ponerse, ante la visión desolada de un paisaje esquilmado, a plantar árboles sin miramientos, de manera paciente, tozuda, sistemática, inmune al desánimo que provocan los contratiempos y el fracaso. Si se quiere, decía, se puede acometer esa labor de manera literal: plantar una, diez, cien… semillas al día es una tarea que agradecerán quienes, dentro de unos años, se puedan refugiar del calor bajo la sombra de los árboles que de ellas nazcan, quienes vean reducido el riesgo de inundación por el efecto de los bosques..., que necesita esa naturaleza que puede ver frenada la pérdida de biodiversidad que está sufriendo ahora mismo… Sin duda la repoblación de nuestros bosques, más después de los desoladores incendios que venimos observando todos los veranos, es una de las tareas más urgentes.

Pero hay muchas más tareas y, como metáfora, el cuento puede aplicarse a muchos otros eriales que tenemos alrededor: unos también ambientales, como el cambio climático, el aumento exponencial de residuos, la contaminación de los océanos o la urgencia de la recuperación de especies en peligro de extinción, pero también tenemos retos en lo social: las desigualdades, las adicciones, la destrucción callada y paulatina de nuestros sistemas públicos de educación o sanidad, las violencias machistas, el crecimiento del fascismo, del odio… Muchas tareas que requieren la actitud de aquel viejo pastor, muchas tareas que, sin duda, ya encuentran a muchas personas que la tienen y que, calladamente, evitan que el desastre sea aun mayor, muchas tareas que nos invitan al resto a plantearnos cuál es el árbol nuestro que tenemos que plantar cada día.