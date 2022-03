Lo que se aprende de un guantazo

Al amanecer, dicen los expertos, el cuerpo empieza a prepararse para un nuevo día. La presión arterial aumenta, dejamos de segregar melatonina, suben la temperatura corporal, la glucosa, la testosterona en los hombres y el cortisol en todo cristo. Nuestro cerebro sabe que es la hora de levantarse y se pone a tope. Yo madrugo. Me despierto todos los días rondando las 6 de la mañana, excepto cuando me quedo dormido, que es casi siempre. Pero eso no viene a caso… La cosa es que se supone que lo hago bien. Este lunes, por ejemplo: meeecmeeec, vibra la alarma, diez minutitos más, vibra otra vez, diez más y al fin la apago y me levanto. Desbloqueo el móvil para leer un poco mientras estoy en el baño (no lo hagáis, niños) y de repente una imagen termina de despertarme de golpe. Will Smith le da ha dado una galleta a Chris Rock en plena gala de los Oscar. No puede ser, pienso, con la boca abierta, y empiezo a teclear como un loco buscando respuestas. Ya saben: primero, saber si ha pasado de verdad; segundo, saber cómo ha ocurrido; tercero y esencial, saber si ya han salido los primeros memes. Superado el impacto inicial, toca currar, aunque procurando dejar un huequecito a cada rato para no perderme ni un nuevo detalle sobre el acontecimiento.

Lo cierto es que el guantazo de Will Smith dio tanto juego que ni me acordé de Ucrania en todo el día. Que si vaya tela el discurso, que si qué buen discurso, que si una abominación machista, que si una demostración de la decadencia del heteropatriarcado, que si el otro se lo merece, que si yo hubiera hecho lo mismo, que si luego se le vio con Chris en la fiesta, que si pidió o no disculpas… Hasta sobre cómo se lo monta la famosa pareja se ha hablado gracias al sopapo. El lunes supe, como muchos de vosotros, un montón de cosas sobre Will Smith. Eso… bueno, está bien, nunca ha sido malo aprender, sea de lo que sea. Lo chungo es que creo que no aprendí nada más, o al menos no recuerdo otra cosa más allá del guantazo, así que creo que me estoy quedando tonto y sé quién tiene la culpa. Mi pobre cerebro, que madrugó con todo su potencial al máximo, fuerte, animado, diciendo "aquí estoy yo", se pasó el día entero analizando las causas y consecuencias de una bofetada. "Tanto prepararme", pensaría, "para esto". En realidad eso es lo que ocurre casi cada día.Pero no solo a mí. Pasamos las horas recibiendo basura a través de un móvil o una tablet. Continuamente. Nos estamos transformando en amebas y apenas nos damos cuenta, de lo entretenidos que estamos mirando la pantalla. Y aunque en el fondo todos lo sabemos no hacemos nada por evitarlo. Hemos elegido irnos del mundo real porque la verdad nos da pereza. Y es una pena, porque así lo que estamos consiguiendo es que ganen los malos. Los que quieren que insultemos, que demos guantazos, que tiremos bombas.