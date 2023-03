Hace tres años un día como hoy vivíamos un encierro 'de película' con la llegada de un virus que llegó para cambiarlo todo. El 13 de marzo del 2020 Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma y con él se incorporaban nuevos hábitos a nuestra vida y nuevas formas de entender la realidad que todavía hoy, años después, seguimos arrastrando. Y aunque es imposible olvidar la soledad, el sufrimiento, la enfermedad y las pérdidas que dejó el Covid-19, cuando pienso en aquellos días de confinamiento la primera palabra que se me viene a la cabeza es aprendizaje. Un aprendizaje que, paradójicamente, desaprendimos (y me incluyo) en cuanto se levantaron las restricciones.

Los abrazos valían oro, soñábamos con volver a encontrarnos con nuestro mejor amigo, con besar a nuestros abuelos, con pasear, viajar, vernos las caras sin mascarillas. Contábamos los días para dejar las pantallas y sentirnos bien cerca, jurándonos que dedicaríamos más tiempo a hacer aquellas cosas que se nos escapaban por caer en la rutina. Y cientos de canciones, poemas, reinvenciones, rupturas sentimentales, nuevos comienzos y un sinfín de historias después, volvemos al mismo punto donde nos encontrábamos el 12 de marzo del 2020.

Ayer, mientras esperaba el tren en Sevilla para volver a casa me detuve un momento a mirar a mi alrededor. Estaba escribiendo este artículo sentada en la mesa de una cafetería y junto a mí había una pareja que compartía mesa y no se miraba. Estaban demasiado ocupados mirando su móvil. Al lado de ellos, un señor de unos 60 años hacía lo propio usando mejor que yo misma las nuevas tecnologías y soltando risotadas con un vídeo de Youtube. Pensé en la magia que tienen las estaciones o los aeropuertos por la efusividad de los reencuentros entre quienes llegan y los que esperan con los brazos abiertos e irremediablemente lo comparé con la primera vez que volví a ver a mi hermana después de tres largos meses de confinamiento. Ese momento único en el que mi sobrina pequeña con tan solo unos meses regresaba a casa devolviéndonos la ilusión y la esperanza de volver a tenernos y sentirnos. Y se me revolvió el estómago al darme cuenta de que el tiempo nos hace olvidarnos de todo, incluso, de lo más importante. Y volvemos a cambiar las risas con un buen amigo sin mirar el reloj por un mensaje en WhatssApp. Somos capaces de perder un instante de complicidad con nuestra pareja por estar cotilleando Instagram y se nos va la vida tras las pantallas, otra vez y sin que exista una pandemia. Le di el último sorbo a mi Cocacola, cerré el portátil y llamé a mi madre para decirle que la quiero. Porque aunque parezca mentira, tres años después de la pandemia, seguimos siendo los mismos.