Para el año que viene

No está confirmado porque el Ayuntamiento aún no ha hecho oficial la suspensión de las Colombinas de este año, algo que parece más que seguro. En otras ciudades andaluzas y del resto del país ya anunciaron hace tiempo que no habría fiesta. Es una decisión difícil y que a nadie le gusta adoptar, pero está claro que no hay posibilidades de celebrar eventos multitudinarios a primeros de agosto y menos cuando el alcalde ya ha dejado claro que "por responsabilidad" no sería recomendable porque, entre otras cosas, es imposible controlar el aforo. Otro año será.