Un año enseñándote

Descubridora y llena de magia, cantaba Manuel Carrasco. La de las tres carabelas, la guapa, la más marinera, decía Argentina. Y es que Huelva suena diferente.

Por eso, en Huelva Información estrenábamos hace un año un nuevo espacio desde el que mostrar todo aquello que la hace especial. Su luz, sus rincones, su magia, su gastronomía y su gente. 365 días escribiendo desde y para Huelva. Y cuando digo 365 no me salto ni uno. Desde el portal Huelva, tu destino no hemos dejado de encontrar razones por las que invitar al visitante (y al onubense) a descubrir este trocito de paraíso.

Una lección para los que se llenan la boca diciendo que Huelva no tiene nada. Gracias a este espacio de turismo nos hemos adentrado en los lugares más emblemáticos, hemos charlado con las caras más señeras, hemos destapado los tesoros ocultos y nos hemos impregnado de ese onubensismo tan necesario para hacernos volar bien alto.

A Huelva ya la conocía, pero ahora he aprendido a disfrutarla, a enseñarla con orgullo, a bucear por sus singularidades, a situarla en el mapa la primera, a que deje de sonar como la gran olvidada.

El pueblo medieval más bello de España, un paraje natural único en Europa, la playa más virgen y larga, la romería con más fieles del planeta, el mejor escenario de cine, la tierra de un cantante que hace historia, una gastronomía que conquista Hollywood, un lugar capaz de enamorar a la NASA…

Quizá falten ganas, porque razones, ya os digo yo que nos sobran. Cuando la gente me pregunta de dónde saco tanto contenido diario sobre Huelva, siempre se me viene a la cabeza la misma respuesta: mirando, leyendo, conociendo el destino. Ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Pasamos por lugares de cuento sin detener la mirada. Ponemos el foco en ciudades lejanas, soñamos con verdaderos paraísos en el otro pico del mundo. Y nos olvidamos de que aquí cerquita, justo al lado, nos esperan experiencias únicas que jamás hubiéramos imaginado.

Hace unos días, una amiga de fuera vino a visitarme y la llevé al Portil, mi sitio de veraneo. Mientras charlábamos en el coche, de repente, se quedó paralizada. Le pregunté qué había pasado y me lo señaló con el dedo. Pasaba que atardecía y los flamencos en las marismas dibujaban el cuadro perfecto. Una imagen que a pesar de haberme acompañado desde hace 32 años, nunca antes había apreciado. Ahora, desde ese día con mi amiga, no me la pierdo. Siempre estuvo allí, pero solo tenía que mirar. Eso necesita esta tierra. Que la miremos, que la vivamos, que la conozcamos y que la presumamos. Ojalá 'Huelva, tu destino' nos ayude a despertarnos.