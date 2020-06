La angustia de Casado

Hay una parte de la derecha española, esa que se sitúa entre las dos aguas del PP y de Vox, la que tiene una relación promiscua con el periodismo madrileño, que encaja muy mal que gobiernen los otros. Esto comenzó hace muchos años, durante el último Gobierno de Felipe González, cuando el sindicato del crimen asumió el riesgo de desestabilizar al Estado si con ello caía el sevillano. Resulta hilarante oírlos defender hoy a González por lo del informe de la CIA sobre los GAL. Siguió con la victoria de Zapatero después de los atentados del 11-M y la teoría de la conspiración, y prosigue con la supuesta deslegitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez porque se apoya en los independentistas. No digo que la extrema izquierda no tenga un comportamiento especular, pero el PP no es la extrema derecha. La tuvo dentro, pero no es ni extrema ni nueva derecha. Lo que se le reclama es un comportamiento de Estado. Pablo Casado vive en una angustia permanente, porque cree que el Gobierno va a caer, bien por el Covid, bien por la crisis económica o bien por las peleas con Podemos, y esto no va a suceder. Iglesias y compañía nunca van a dejar el Gobierno; Sánchez es duro y elástico como el grafeno, y Bruselas le acaba de dar el combustible necesario para concluir la legislatura. Si Casado no piensa en tres años más, se estrellará. Pero de estrés.