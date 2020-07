Cuando nacemos, nuestros seres queridos más cercanos, nos enseñan aquello que está bien y lo que está mal. Crecemos confiando en la certeza de esas enseñanzas, en su veracidad. Y así nos moldeamos, formamos nuestra conciencia en base a las afirmaciones recibidas.

Escribía Cervantes en El Quijote: "Llegando el autor desta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aun pasaron dos tiros de ballesta más allá de las mayores. Finalmente, aunque con este miedo y recelo, las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin dársele nada por las objeciones que podían ponerle de mentiroso. Y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua".

Qué imagen más bella. La verdad siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Pero muchas veces nos preguntamos ¿qué es la verdad? ¿Dónde está realmente? Con esto de la pandemia muchas de las teorías de la conspiración han salido a la luz. Muchísimas, diría. Todas han sido atacadas, manipuladas e incluso no han aparecido en ninguno de los medios de comunicación convencionales. Ni siquiera en este que lee ahora. Por convicción, por enseñanza, por naturaleza o, tal vez, por error, otorgamos el crédito a algo que realmente no sabemos si es certero, pero como hemos nacido en base a ello, y nos han educado bajo ese prisma, ni siquiera dudamos. Me pregunto si todo aquello que figura como teorías de la conspiración fuese verdadero, y cuanto conocemos y nos enseñan, todo lo que figura en los medios y que nos bombardea diariamente, fuese la mentira, la auténtica teoría de la conspiración en sí. Por ejemplo, dicen los medios oficiales que los españoles pasamos más de cinco horas al día conectados a internet. ¿No creen ustedes que eso es una teoría de la conspiración y de las buenas? Otro. La revista Harper's, ha publicado un escrito de 150 intelectuales de izquierdas, dicen que, de peso, defendiendo la libertad. ¿La libertad? ¿Su libertad? ¡Una teoría de la conspiración a ciencia cierta!

Cervantes escribía "Detrás de la cruz está el diablo". Y tal vez sea cierto. Tan auténtico como esto que ahora lee a esta hora, en pleno mes de julio, casi a cuarenta grados a la sombra, y con la mascarilla puesta, que desde ayer multan.