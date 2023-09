Siempre he pensado que enamorarse en esta era es cosa de valientes. Las redes sociales y las innumerables aplicaciones tecnológicas para comunicarnos nos someten a un bombardeo de informaciones diarias que, consciente e inconscientemente, nos empujan a una interconexión y un fácil acceso a vidas ajenas que hace años no existía. Y esto siempre me ha parecido que complicaba las relaciones, las enfriaba, las rompía o las hacía menos románticas. Véase un patrón recurrente de mensajes como es la típica respuesta masculina o femenina de un “fueguito” en Instagram a ese ‘crush’ (o no) que posa en biquini en la playa. O ese texto “sin querer queriendo” del novio de tu amiga en respuesta a una story en la que no apareces precisamente estudiando ni el domingo en Misa.

Si la confianza es el bien más preciado y el pilar fundamental en cualquier relación, los nuevos tiempos la ponen aún más a prueba. O eso creía yo, porque por capricho del destino, el amor me ha enseñado a ver el momento actual más como un aliado que como un enemigo. Me explico. Lo llaman ‘la vida moderna’ pero hay cosas de las que ni siquiera ella puede escapar. A pesar de que el futuro laboral abra nuevos horizontes universales y los vaivenes de estos tiempos den paso a otras formas y tipos de pasiones, hay cosas, como las clásicas relaciones a distancia, que nunca cambian. Una relación a distancia, en los tiempos del WhatsApp, Instagram y Tinder ¡Menuda locura podrán pensar! Y no se equivocan. Estar a cientos de kilómetros de tu pareja es una de las pruebas más difíciles por superar en cualquier relación, pero si a eso le sumas “el peligro” de las tentaciones fuera y en las en redes sociales, la cosa se pone turbulenta.

Así pensaba yo hasta que empecé a recordar cómo nuestros antepasados esperaban largos meses para recibir una ansiada carta. Y aunque un mensaje de audio o vídeo en tiempo real aún no sean capaces de suplir el calor de un abrazo a la persona que amas, hoy en día, sí tenemos el privilegio de poder sentirla cerca gracias a una pantalla. Una forma virtual, pero no menos real de demostrar lealtad, respeto y cuidar, a pesar del miedos a quien se elige de compañero. Algunos grandes amores se han dado en la distancia, como el de Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que duraba toda una vida y se mantenía incólume a través de varias décadas. Es literatura, lo sé. Pero, como dicen, la realidad a veces supera a la ficción. Ahora sé que las redes pueden ser la excusa para una traición y el mejor escudo con el que combatir la añoranza.