La psiquiatra Marian Rojas Estapé está convencida de que "el amor no basta". Querer a alguien no siempre es suficiente. Asegura que no existen las medias naranjas, porque nada en la vida es eterno ni estático. Podría decir que esta reflexión la hago en el marco de San Valentín, pero en realidad solo aprovecho la coyuntura para abordar una cuestión que nos ronda la cabeza a muchas y que no siempre se pone sobre la mesa. Si rondas los 30 y no eres madre, esposa, ni novia, empezarás a agredirte mentalmente y a enviarte todo tipo de mensajes negativos haciéndote creer que eres un bicho raro, que lo has hecho todo mal y que "el amor no era para ti". Y no es, ni más ni menos, que por las falsas creencias que nos han metido en el cerebro desde la cuna. Todas esas del amor para siempre y del "comieron perdices". Pero poco nos han enseñado a mirarnos dentro, a entendernos, a escucharnos y a respetarnos. Nunca me dijeron mis padres que estar solo no era malo. Crecí en un pueblo en el que te felicitan por tener pareja y te miran con lástima si "se te ha pasado el arroz". No culpo ni a mi pueblo, ni mucho menos a mis padres. Pero sí lamento cada lágrima que he derramado sintiéndome culpable por no acatar "lo que tocaba". Por no alargar lo que me hacía infeliz. Por ser yo la que se marchara de sus relaciones. Porque el precio que una paga, aún en estos días, al dar ese paso, es la soledad. Porque la gente se sigue imaginando a la "solterona" en casa rodeada de gatos, malhumorada y maldiciendo su suerte. Cuando, en realidad, no hay más soledad que sentirte apagada al lado de alguien simplemente, porque "crees que lo quieres". Decía esta famosa psiquiatra que "se ha creído en muchas ocasiones que todo depende del corazón, pero sabemos que con el amor no basta. Hace falta que uno tenga claro lo que necesita en la vida, que sepa sanar sus heridas y tenga claro sus patrones afectivos para poder elegir de la mejor manera posible. Porque así, cuando llegan los problemas, porque llegarán, uno puede decidir mejor".

Quizá el problema de las rupturas constantes en este mundo "moderno" del Tinder, Instagram y las infinitas aplicaciones no solo sea la inmediatez. Me atrevería a decir que ni siquiera lo son las nuevas tecnologías, ni el "ir rápido", ni "tener todo a mano", como dicen muchos. El problema es que, a pesar de los tiempos, la mayoría sigue pensando igual. La compañía se antepone a la soledad bien entendida. Se fuerzan las relaciones y se sigue pensando en la pareja como el fin, no como un complemento, cuando el amor, en realidad, es todo lo contrario. Lo sé bien, porque desde la soledad, por primera vez, y después de 33 años, sin quererlo ni esperarlo, lo he conocido.