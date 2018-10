A un amigo ateo

Querido amigo, son las nueve de una noche gélida en la serranía extremeña de Fregenal y en la Iglesia de Santa Catalina el párroco nos despide con su bendición diciendo, "vayan ustedes con Dios", ¡como si eso fuera tan sencillo!

Su iglesia, preciosa y pequeña, de estilo mudéjar, es del siglo XV; una de tantas obras que, a lo largo de historia, los cristianos han construido para ensalzar la Gloria de Dios y de su hijo Jesús.

Casi todas las religiones hacen ofrendas parecidas a sus dioses y resulta curioso comprobar que varios miles de millones de personas reconozcan sus límites humanos, dejen lo divino a las alturas y la miren con reverencia.

Yo pienso que la fe se apoya en una mezcla de miedo y de pasión. Miedo a lo desconocido y pasión al sufrimiento que Jesús tuvo y que se le reconoce con la oración. Supongo que igual pasará con todos los que profesan otras religiones y me admira comprobar que tres cuartas partes de la población mundial no se sientan dioses, que suelan ser gente sana y humilde y que piensen que existe una forma de resurrección que les aliviará de las penas y privaciones que están soportando durante el purgatorio de su vida terrenal.

¿Sabes que cuando voy a misa no tengo facilidad de concentración? Me paso el tiempo intentando comprender, colmando mi sed de dudas, pero esta vez sí me he enterado del sermón del cura de Fregenal y de nuevo me ha embargado el corazón al escuchar que Jesús no rechazó al leproso y le atendió, le tocó y consoló.

Cosas parecidas hicieron otras religiones prohibiendo comer carne de cerdo debido, presumiblemente, a los riesgos de muerte por triquinosis; o recomendando tener varias esposas para engendrar más hijos y perpetuar así la especie que estaba sometida a las pérdidas prematuras de niños por epidemias.

Yo creo que las religiones intentan transmitir un mensaje venido de algún sitio que nuestra mente no es capaz de imaginar y quizás sea por ese mismo motivo por lo que no somos capaces ni de entender el mensaje divino ni de llevarlo a la práctica, y terminamos imponiendo algo que me da mucha tristeza, eso que siempre se ha llamado temor a Dios. ¡Qué grave error!, ¿Cómo se puede decir que debemos temer a Dios?, y el caso es que hubo épocas que realmente se tuvo miedo, mucho miedo y, por ello ya algún papa pidió perdón. Sin embargo, me resulta curioso que solo esos detalles de arrepentimiento por los errores cometidos en "nombre de dios" se hayan producido en el seno de la iglesia Católica, ¿o es que en otras religiones no se han cometido errores?

Los seres humanos somos gente perversa, prepotente y tendenciosa que precisa dominar a su propia especie y someterla al martirio. Solo tenemos que recordar que no hace muchos años encerrábamos a otros humanos en campos de concentración, como el de Auschwitz o en las minas de sal de Siberia, tan solo para perpetuar un sistema social oficialmente instituido. No hablamos de casos aislados en los que un psicópata realiza un aberrante crimen, estamos hablando de eliminación de seres en masa por no sé qué dogmatismo de líderes fanáticos que arrastran a las poblaciones.

¿Gentes carentes de valores religiosos? ¿Entonces por qué la Inquisición realizó torturas semejantes cuando ellos eran representantes de Dios? Probablemente porque sus líderes tampoco tenían valores y estaban imbuidos de ese falso poder que da la prepotencia al líder. Falsos mesías de papel y de cartón que soportamos en todos los periodos de la historia, que solo buscan mejorar su mundo a través de la imposición de sus doctrinas por la fuerza de las armas y, hoy en día, por la fuerza de las urnas, pero el objetivo es el mismo, dominar las voluntades y someter al prójimo.

¿Dónde está entonces la respuesta?, quizás en lo que algunos llaman La verdad y la vida. Yo pienso que es algo que debemos encontrar en el fondo de nuestro corazón y para lo que se precisa una receta muy simple basada en la humildad y el amor. ¿Utopía?, tal vez sí, pero cada vez tengo más necesidad de creer en la existencia de un ser que esté por encima del bien y del mal.

Querido amigo ateo, que difícil tarea tenemos por delante, pero creo que para encontrar la respuesta merece fijarse en la vida de Jesús, un hombre de carne y hueso que murió crucificado hace dos mil años por transmitir un mensaje que a mí me cautiva, el mensaje de la solidaridad, el mensaje de la entrega desinteresada por un mundo mejor.