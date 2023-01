La alternativa del Código QR

Ya lo expuse en un artículo anterior, que no se iba a entender que finalmente no se integraran los restos arqueológicos en el proyecto de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, en Huelva. Cuando se encontraron durante los trabajos arqueológicos previos a las obras de rehabilitación de la construcción, la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, aseguró que se incorporarían al edificio, donde se podrían visitar en la parte destinada al archivo.

Se trata de restos de muros de almacenes portuarios de época tartésica, un hallazgo que da una dimensión mayor en superficie de la ciudad protohistórica.

Ocho meses después la Comisión de Patrimonio ha determinado que no se van a integrar a la emblemática construcción de la Plaza de la Constitución. Se argumenta que es inviable por ser un espacio inundable al quedar por debajo del nivel freático.

No están de acuerdo con esta decisión los arqueólogos del grupo de investigación Vrbanitas de la Universidad de Huelva, que llevó a cabo la intervención en el solar del antiguo edificio de Hacienda, que sí consideran viable la exposición de los restos arqueológicos, incorporándolos a la edificación.

Desde las administraciones siguen sin apostar por el patrimonio arqueológico de Huelva. Se toman decisiones que crean precedentes y que dan pie a que las actuaciones arqueológicas que se deben realizar en toda obra se conviertan en un mero trámite y todos los hallazgos de la ciudad terminen por taparse.

Como medida compensatoria por no integrarse los restos arqueológicos al antiguo edificio de Hacienda la Junta propone la colocación de un código QR, en un lugar visible y accesible, con contenido digital de difusión del valor científico y patrimonial del registro arqueológico documentado en la parcela dentro de su correspondiente contexto histórico y arqueológico.

Ésta es la alternativa que propone la administración andaluza a la exposición permanente en la ciudad de un hallazgo de gran interés histórico, que es lo que reivindican los onubenses y es lo que se planteó desde el primer momento. No se trata de llenar Huelva de códigos QR para acceder a contenidos informativos sobre restos arqueológicos, edificios emblemáticos... sino de visitar estos in situ. Huelva quiere disfrutar de su patrimonio histórico, que puede ser complementado pero no suplantado por un código QR.