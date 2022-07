El aislamiento de Huelva se agudiza

Mañana lunes volverá a circular el Alvia entre Huelva y Madrid después de tres días y medio sin hacerlo. Unas obras en la vía con Sevilla han obligado al corte del servicio de trenes con Madrid la tarde del jueves, el viernes, el sábado y este domingo. Todo un fin de semana largo, el segundo del mes de julio, temporada alta turística, tan importante para una provincia como la onubense, costera y muy dependiente del turismo de sol y playa para hacer frente a su maltrecha economía y su castigado mercado laboral.

El anuncio de esa interrupción del servicio ha vuelto a indignar a los usuarios y a la sociedad onubense, teniendo en cuenta que las actuaciones que Adif está realizando en tres puntos de la línea con Sevilla no son urgentes. Seguramente podrían haberse programado para otro mes, no en pleno verano, y para otros días que no fueran, precisamente, el fin de semana, que tantos turistas trae.

Tres días y medio sin trenes son muchísimo para Huelva, que sufre una deficitaria conexión ferroviaria con el resto de España, en la que también el servicio de Alvia es objeto de continuas quejas de los viajeros por los retrasos, los cortes en el trayecto, el mal estado de los coches que cubren la línea y el mínimo servicio que ofrecen a los pasajeros, pese a que un billete de ida y vuelta puede salir por 200 euros.

También los trenes de mercancías, ahora más importantes por la conexión marítima con el Puerto de Huelva, han debido salir al paso y reorganizarse para salvar estos tres días de incomunicación en la salida y entrada por Sevilla. Un golpe más de castigo para una provincia que se esfuerza por salir adelante económicamente pese a contar con el mayor hándicap en infraestructuras que hay en toda España, fruto de una nula inversión pública en la dotación de nuevas vías de comunicación.

Este nuevo agravio ha vuelto a despertar el movimiento reivindicativo en la provincia, donde no vale relajación alguna ni visiones divergentes, como también ha habido esta semana. Hasta que en Huelva no haya una verdadera voz única, sin opiniones que justifiquen o camuflen las deficiencias que se padecen, poco se podrá avanzar. Más aún en tiempo preelectoral, como estamos, para decidir el inquilino de la Moncloa.

Urge en Huelva abordar de forma definitiva el gravísimo problema del creciente aislamiento de la provincia en comunicación. Y para ello no vale dispersarse: hay que priorizar y centrarse en un mismo objetivo hasta lograrlo. Sea primero la alta velocidad ferroviaria y esa continuación, que debe ser natural, hacia Portugal. Una vez conseguida, seguiremos con la A-83, el aeropuerto, un nuevo puente a Punta Umbría y tantas inversiones vitales para el desarrollo de esta provincia, que es también el de Andalucía y el de España. No lo olvidemos.