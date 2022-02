Sí señor, estoy de acuerdo, totalmente, que no puede haber "regresión en las libertades". El problema está en el concepto Libertad y la interpretación del mismo que hagamos. Porque en el ámbito político, ¿dónde están los elementos indiscutibles del mismo? Desde luego, donde seguro no están es en aquellos modelos ideológicos del "tardomarxismo" -qué poco se utiliza ese término- que, curiosamente, junto a filoetarras e independentistas, configuran sociedad de apoyo al Gobierno, socialcomunista con lo que resulta la paradoja de señalar lo imposible, participación, acuerdos, pactos… de un vencedor electoral con otro Partido por plantear éste con claridad su oposición a conceptos coyunturales compartidos por el club tardomarxista que marca las estrategias de la acción de Gobierno.

Claro que no quiero retroceso en las libertades, pero tampoco la impostura, las exigencias o los brindis al sol para maquillar el propio fracaso electoral.

Naturalmente que las libertades, no el libertinaje ni la impunidad, son el alimento de la democracia. Pero seamos honestos y éticos, también, la transparencia y usted que cuando se debilita, argumentalmente, recurre a la corrupción de los demás, sin que su Partido esté libre de ella, ¿es transparente o todo es secreto de Estado? Lo que enlaza directamente con los modelos autoritarios. ¿Democracia defectuosa? Desde el "NO es NO", hasta esta pretendida imposición a lo que puedan decir sus adversarios, pasando por la "urna tras la cortina" …usted, señor presidente no ha parado de ejercer, un principio definido por Orwell: "… el lenguaje político está concebido para hacer que las mentiras, parezcan verdad…" y para que esto sea rentable hay que que mantener una gran maquinaria de propaganda y ello significa servilismo, subvenciones… que es la herramienta básica de los regímenes ayunos, precisamente, de libertades. Esa que usted ahora parece interesarle.

Sí, ya sé que su principal oposición, es débil, victima de su propio discurso en esta situación - distingamos acuerdos de Investidura, pactos de Legislatura o participación de Gobierno, para evitar demagogias mediáticas - que quieren marcar el segundo gol antes que el primero, que pueden ser magníficos lanzando "huesos de aceitunas", que tengan pánico a su entorno triunfante -¿habría que añadir entorna y entorne?- que Mañueco (vaya "caserazo" acabo de meter) con perdón, ha seguido lo que se le ha dictado, que les dan miedos sus fotos y no sabe sacarle punta a sus "insomnios podemitas", culminados con un "abrazo del oso"… En fin, a pesar de eso, no encubra el fracaso electoral que ni su presencia, ni el Consejo de Ministros, ni las preguntas parlamentarias floreadas y aunque "siempre nos quedará Tezanos", termino reiterando mi acuerdo sobre vivir en libertad, sin nostalgias del Telón de acero o el Muro de Berlín, de algún socio y con una pregunta: ¿a quién prefieren a secuestrador Bolinaga o al secuestrado Ortega Lara? Ese es el ejemplo de querer o no, vivir en libertad.