La accesibilidad universal de una ciudad

Hay ciudades que han sido afortunadas por su emplazamiento natural, que fueron agraciadas por la capitalidad o por grandes monumentos a raíz de siglos de historia. Hay cosas que no se pueden cambiar pero otras sí. El plan anunciado por parte del Ayuntamiento de Huelva de realizar un Plan de Accesibilidad es muy ambicioso y les llevará más de una legislatura porque no es un proyecto de un equipo de Gobierno, es un proyecto de ciudad. Destinar fondos a quién más lo necesita y normalmente no genera beneficios es la mejor política posible.