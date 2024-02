Por lo visto se ha puesto la cosa calentita con el asunto de la canción seleccionada por RTVE para su participación en el Festival de Eurovisión, y está toda España en un ay, sumida en un debate encarnizado, a cara de perro, casi, sobre la conveniencia o no del temita musical en cuestión porque resulta que se llama Zorra y, claro, en este país de cuñaos, en el que todo el mundo tiene que tener por narices su propia opinión sobre cualquier cosa que pase o se diga, aunque no tenga ni la más remota idea (no olviden nunca, por favor, la cantidad de epidemiólogos que salieron cuando lo del Covid), en cuanto uno ha tocao la pandereta ya estamos todos bailando. Total, que se ha liado el asunto hasta el punto de que nuestros admirados políticos, que por lo visto no tienen nada mejor que hacer, han dictado sentencia, cada cual tirando pa lo suyo, claro. Como hasta el presidente del Gobierno ha tenido algo que decir al respecto, he supuesto que el tema debe ser importante y he decidido informarme para contárselo a ustedes, que para eso me pagan.

Por lo que he entendido, básicamente hay tres bandos en la pomada. Por un lado, los que dicen que no es una canción para llevar a Eurovisión, hombre por Dios, porque dicen zorra y eso es una palabrota. Por el otro están quienes aseguran que la canción es lo nunca visto por su “potente” mensaje feminista. Puro empoderamiento, vaya. Y en medio están los -sobre todo, las- que opinan que no pueden sentirse identificadas con la canción porque lo de zorra es ofensivo y tampoco hay por qué sexualizar a esta alturas a la mujer para defender la igualdad. Podríamos añadir otro grupo, que es el de quienes de verdad ven Eurovisión y que hubieran preferido a otro artista, Jorge González, que es un tipo que lo lleva intentando desde 2009 y que dice que no gana (os lo juro) porque le tienen manía por guapo. Pero, de todas formas, estos últimos no han entrado en el debate, que, como ven, está siendo interesantísimo. Supongo que es algo que pasa cada año. Como todo el mundo sabe, Eurovisión ha sido siempre muy de lanzar mensajes acojonantes que han cambiado el mundo. En 1974, por ejemplo, cuando ganó todo un himno que decía “en Waterloo Napoleón se rindió (Oh, sí), y he conocido mi destino de una manera bastante similar”, o el originalísimo “levántate como un fénix de las cenizas” de 2014, o la “Euforia. Para siempre, hasta el fin de los tiempos. De ahora en adelante, sólo tú y yo. Vamos a ir a-a-a-a-a-a-a-rriba”. Y cómo olvidar el subversivo discurso de “a-ba-ni-bi ‘o-bo-e-bev, a-ba-ni-bi ‘o-bo-e-bev ‘o-bo-ta-bakh” que el mundo entero adoptó como suyo. Con estos antecedentes, estoy convencido de que si hace dos años casi ganamos con “señora y señore yo siempre estoy redi”, cuando resuene en toda Europa lo de “esa zorra que tanto temías se fue empoderando”, el cataclismo será tal que acabaremos con el machismo desde sus cimientos. Pura revolución. Como aquella vez, la única en solitario, en la que ganamos el festival diciendo “la” 138 veces.