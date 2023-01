El próximo pase en Movistar Plus del documental Hans Zimmer, la banda sonora de Hollywood será el próximo viernes 20 a las 18.40. Lo recomiendo por muchas razones. Una es la excelente realización de Francis Hanly, a quien se deben -además de los que ha dedicado a arquitectura y totalitarismo: Franco Building y Ben Building: Mussolini, Monuments and Modernism- los excelentes documentales musicales How Music Works, Magical Mistery Tour Revisited y el imprescindible Produced by George Martin. Otra razón es la intervención de algunos de los más importantes directores con los que Zimmer ha trabajado, sobre todo Levinson, McQueen, Howard, Villeneuve y Nolan. Malick, para quien hizo uno de sus mejores trabajos de composición y diseño de sonido en La delgada línea roja, no aparece dada su conocida aversión a las entrevistas, pero Zimmer lo suple porque otra razón para ver este documental son sus intervenciones como guía de su vida y su obra desde sus inicios musicales en Inglaterra como teclista de grupos de tercera que recorrían las peores salas del país empobrecido y en convulsión social de la era Tatcher a su encuentro con Stanley Myers, su mentor en música de cine, sus primeros trabajos con Skolimowski (Trabajos clandestinos) y Frears (Mi hermosa lavandería), su salto a Hollywood cuando Barry Levinson lo impuso, contra la opinión de la productora, como compositor de Rain Man y su consagración con El rey León y Marea roja hasta el imperio de su empresa de producción musical -única en la historia del cine por funcionar como los antiguos departamentos musicales de los estudios- Remote Control Studios en la que trabajan una cincuentena de compositores.

Pero hay otra razón más importante por la que recomiendo este documental. Marcado por sus giras en la Inglaterra empobrecida creó un personaje que siempre tiene presente cuando compone: una mujer de mediana edad prematuramente ajada que saca adelante sola a dos hijos petardos desmoralizados por la falta de oportunidades, llega cansada al sábado tras una semana de trabajo ingrato y mal retribuido, y va al cine. "Siempre la tengo presente -dice-, intentando ofrecerle algo que aporte luz a su vida". Importante. Emocionante. Muy La rosa purpura de El Cairo. Muy Cesare Pavese: "la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida". Esta es, para mí, la primera misión de la creación.