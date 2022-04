Will perdió una oportunidad

Nada que lleve implícito un acto violento puede excusarse en nombre del amor, ¿en qué época vivimos? Ningún chiste/comentario que violente de alguna forma a alguien puede excusarse en nombre del humor". La frase no es mía, ni sería capaz de definir de forma tan clara lo sucedido en el archiconocido episodio del bofetón de Will Smith. Quien la firma tiene la autoridad moral suficiente para tomar partido y asumir como propia la ofensa porque sabe de lo que habla. Más de lo que ninguno de nosotros podemos alcanzar.

Somos así como sociedad. Hasta que nos llegue la extinción más pronto que tarde no vamos a cambiar. Nos convertimos a los escasos minutos del incidente en pro bofetón o pro libertad de expresión. O estabas a favor del arrebato tras el agravio y aplaudías el gesto de Will Smith (con el clásico yo le daba más fuerte) o te indignabas ante lo que era una pésima reacción a una broma (de dudoso gusto y ahí no cabe discusión). Pocas o ninguna alusión al centro de la historia, Jada, de la que pocos hablan y nadie ha escuchado. Hemos convertido a la única víctima en sujeto pasivo de un sainete.

He tenido la oportunidad de conocer muy de cerca a dos mujeres muy especiales que sufrieron (y sufren) la misma enfermedad que Jada Pinkett. Mi admiración hacia ellas es infinita. Observarlas en silencio es un ejercicio pedagógico valioso, nos demuestra la fortaleza que esconden muchos cuerpos frágiles. La entereza que tienen para levantarse ante una dolencia silenciosa que hunde sus secuelas en lo más profundo de nuestros prejuicios físicos y estéticos debería ser motivo de reconocimiento, pero preferimos el vodevil. Deberíamos aplaudirles hasta que nos dolieran las manos.

Will Smith será siempre para los que tenemos cierta edad el sobrino irreverente y vividor del Príncipe de Bel-Air, un rebelde antisistema encantado de disfrutar de lo mejor de éste. Luego vino el salto a la gran pantalla y su consagración como actor de primer nivel tanto en comedias como dramas o acción y su puesta en nómina nacional con el Hormiguero para convertirlo en nuestro entrañable amigo americano. Cualquiera sabe el destino que le espera ahora como mito porque encumbramos y hundimos con la misma capacidad. Así, cada zancada hacia el ofensor con paso firme, con ese movimiento de hombros tan del Príncipe y sus ademanes decididos lo acercaron al abismo. Veremos la factura que le pasan. Will Smith cometió varios errores aquella noche. El mayor fue perder una oportunidad de oro por Jada y por todas las heroínas como ella. Las mayores bofetadas se dan sin manos.