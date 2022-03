La calidad periodística de sus artículos puede considerarse de alta cualificación literaria, su apellido: Larra. Famoso es de toda su obra periodística, el "Vuelva usted mañana". Siempre había una excusa para no cumplimentar el objetivo marcado.

Pues bien, más o menos esto es lo que tanto, durante la pandemia, con estados de alarma inconstitucionales y "sine die", como ahora con la urgencia de toma de decisiones en aspectos básicos relacionados con el bienestar cotidiano de las personas, achacados a la crisis bélica, como si muchos de los elementos críticos del momento no vinieran produciéndose con antelación a la pretendida invasión de Ucrania por los rusos - dirigidas no por el "zarista" sino por el leninismo - estalinismo del comunista, Putin, no confundamos - puesto que las t4eóricas medidas a tomar para resolver la conflictividad económica que padecemos y la consecuente caída productiva de la misma, se aplazan hasta el día 29, en un claro ejercicio del "vuelva ust4ed mañana", ya citado. Mientras tanto, las movilizaciones de los transportistas, las consecuentes situaciones de desabastecimientos de productos básicos, los amarres en las flotas pesqueras, las situaciones límites de las industrias lácteas, las grandes industrias al límite de sus capacidades por los costes de las energías… y los ciudadanos, sometidos a un alza insólita del IPC, a más políticas "impositivas encadenadas" que, cada vez, dejan más vacíos los bolsillos y la capacidad adquisitiva bajo mínimos… el Gobierno, nos dice un "vuelva usted mañana", irreal porque es hasta el día 29. Lo que no se dice es que la bajada de impuestos es un hecho contra natura en la mentalidad ideológica de la extrema izquierda, no creen en ello como tampoco en la disminución del gasto y sí, en que resulta más eficaz "subvencionar" - dopaje electoral - que bajar los impuestos. También, tenemos la incógnita de la licitación de los fondos europeos o el motivo para aprobar unos PGE, anómalos en su formulación al superar los gastos, la producción estimada… todo lo cual, no es óbice para que la maquinaria propagandística nos venda un "tour europeo" del Presidente para culminar tras la Cumbre Europea, gran coartada gubernamental para justificar sus retrasos de actuación cuando países como Alemania, Francia, Irlanda, Portugal… ya han tomado medidas de interés económico y, sin embargo, aquí, ni se les explican proyectos a la Oposición, salvo apelaciones al "patriotismo europeo", entendido como servilismo ante la inacción, salvo la suspensión recaudatoria (demasiado burdo todo), en lugar de pretender como con la luz: "se pagará con cuantía similar a la media de 2018". ¿No será que en el "vuelva usted mañana del 29", ya no haga falta una rebaja sustantiva de impuestos porque la evolución de los hechos a día de hoy ya parece intuirse? Si no, veamos la bajada del barril de petróleo, si volvemos a seguirlo mañana.