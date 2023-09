Vuelta de tuerca

En un mundo en el que las deudas se globalizan, es decir, se pagan entre todos. O lo que es lo mismo, del erario, siempre que algunos decidan que la tal cosa proviene de un sector estratégico, aunque dichos bienes fueran semipúblicos o privados ?poco importa?. Y las ganancias sin embargo, cuando se dan, que es casi siempre, son exclusivamente para las empresas, las multinacionales o las grandes corporaciones, sin que a nadie se le ocurra que esas plusvalías cuando se dan han de regresar sí o sí, a las arcas públicas; en un mundo cada vez más mercantilizado y liberal hasta los tuétanos, decía, no hay indulgencias posibles para los nobles de corazón, para los desheredados, para los sintecho, para los perseguidos, para los diferentes, para los inmigrantes, para los que no consiguen un trabajo digno, y no digamos ya, para quienes huyen de países en los que la miseria y la guerra conforman un diapasón ineludible que los mantiene en la marginación y en la invisibilidad.

Es un mundo como el que dibujamos, que es el que tenemos, excepto que usted quiera mirar para otro lado por un interés avieso o por desconocimiento, o los gobiernos que nos damos ?es evidente que en los países democráticos, en las dictaduras ni siquiera podríamos estar hablando de esto? se comprometen con el pueblo desde un punto de vista genérico, pero, muy especialmente, con aquellos que más necesidades tienen, y fomentan los servicios públicos en sanidad, educación, igualdad y defensa de los derechos inalienables de todo ser humano, o, en algún momento, en algún lugar, un inexorable manantial de apatía y de desidia se elevará como un globo, o como una torre de Babel dispuesta como es norma, a colapsar en cualquier coyuntura inesperada, dejando a la ciudadanía desamparada y expuesta a los vientos de la tiranía y de las dictaduras de nuevo cuño, esas cuyo decálogo sin enterarse, usted lleva en su smartphone, en su ordenador o en la pantalla de plasma por la que configura el mundo que le es dado, siendo incierto. Platón y su caverna en estado puro. Es lo que tenemos.

Y que nadie se confunda, no hablo de ideologías y su multiplicidad de banderas. Hablo de economía. De la urgente necesidad de intervenir en el mercado para salvaguardar la vida de las personas y el medio ambiente. La derecha global ha endurecido el discurso: sacado a relucir su viejo exoesqueleto. Y a esto, hay que darle una vuelta de tuerca si no queremos volver al medievo.