Vuela alto, dama del parnaso

Mientras escucho una y otra vez la pieza sobre La muerte de Ase, en el intento de juntar unas cuantas letras, sumido en una honda tristeza y vacío, te confieso querida Ana que este era el único artículo que jamás hubiese querido firmar. Te confieso Ana que no estaba preparado para vivir un momento tan duro. Y te confieso Ana, que ya nada será igual desde que ayer pusiste rumbo al paseo de los cipreses, con esa dignidad y elegancia tan tuyas. El maldito y cruel destino ha querido traerme hasta la tierra que me vio nacer para que tuviese que componer la portada de periódico más difícil y triste a la que uno se puede enfrentar en esta profesión, aquella que cuenta la irreparable pérdida de una compañera, directora y amiga.

Quiso la ventura que nuestros caminos se cruzaran hace escasos meses para que yo pudiera entender la mejor de las lecciones que se puede aprender en esta vida, la de tener ilusión por cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que vivimos. A través de nuestros profundos y sentidos encuentros fui redescubriendo cuál era la verdadera razón que me había devuelto a mis raíces onubenses, y yo, incrédulo de mí, no lo entendía. Lo he tenido todo este tiempo ante mis ojos y no lo comprendía.

Poco a poco, a través de la mirada profunda de tus ojos empecé a valorar más si cabe cuán hermoso es todo lo que nos rodea. Me hiciste recordar que la felicidad está en las cosas sencillas y en el amor que pongamos a lo cotidiano. Y sí, tú pusiste siempre mucho amor y cariño a quienes te rodearon y, cómo no, a esa que era tu gran pasión, aquella por la que te desvivías a cada instante, ser periodista.

Son muchas las enseñanzas que nos dejas. Quizá la más importante de todas y que quedará para siempre grabada en la memoria de todos es la de querer sin medida a esta tierra, Huelva, a la que un día llegaste en silencio, a la que te entregaste y de la que ayer partiste dejándonos lo mejor de ti, tu memoria y tu alma. Que tu enorme legado humano y profesional sirva para que los onubenses aprendamos a querer más a esta tierra como tú la quisiste y la engrandeciste. Dios escribe con renglones torcidos y nos cuesta entenderlo, pero los dos sabemos que detrás de todo desconsuelo y amargura viene la Esperanza, y para ti esta se resumía en una sola palabra: Rocío, esa Madre a la que tantas veces te encomendaste y que seguro está sonriendo de saber que tiene ya con Ella a una mujer de esas que dejan huella y que será su más leal cronista.

Descansa en paz. Sit tibi terra levis.