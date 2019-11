Voto por lo mío

Hoy es domingo de elecciones, pero no se preocupe, no quiero hacer vaticinios. No voy a engordar la suma de tópicos que acompañan a las jornadas electorales, sino reflexionar sobre nuestro modelo de representación. La Constitución estableció un sistema de dos Cámaras (el Congreso y el Senado) para que, además de hacer de contrapeso y doble control, pudieran tener cabida eso denominado como sensibilidades nacionales. En la práctica, con el devenir de estos años de democracia, el sistema poco a poco ha asumido vicios que desvirtúan su genuino papel. Se supone que el Senado (la Cámara Alta) debería ser la representación territorial, donde las autonomías y provincias tuvieran voz sobre sus particularidades y necesidades, pero en la práctica se ha convertido en un "cementerio de elefantes" de prejubilados de la política, con nada o ningún interés para la ciudadanía. Por el contrario, el Congreso de los Diputados (la Cámara Baja), que es donde deberían ser tratados los grandes asuntos de Estado: las Leyes, Presupuestos Generales y acuerdos de amplio espectro, ha ido asumiendo un papel empobrecido, centrado en la consecución de las mayorías suficientes para poder gobernar a cualquier precio.

Aunque hoy votemos la composición de los cinco escaños provinciales de Huelva, desengáñese, estos diputados ejecutarán fielmente la disciplina de voto de los grandes partidos que los han colocado en sus listas, mucho más que su fidelidad a la provincia a la que dicen representar. Si hacemos una encuesta, muchos de los onubenses no conocen ni sus nombres. Sin embargo, habrá otra serie de pequeños partidos, cuyos uno o dos diputados, de corte regionalista, se podrán convertir en decisivos para la gobernanza de todo el país; la mayoría condicionada por una ínfima minoría.

El partido de Revilla en Cantabria sacó un escaño en las últimas elecciones: "Queríamos el AVE y lo hemos conseguido", fue lo que indicó al apoyar la investidura de Sánchez. La plataforma Teruel existe quiere también su escaño para dejar de tener una provincia invisible. No quiero hablar de vascos, catalanes, canarios. Ninguno de ellos puede o quiere ofrecer respuestas válidas para todos, simplemente porque lo que no sea lo suyo les importa una higa.

Urge una reforma de la Constitución que, como en tantos otros asuntos, camine hacia la igualdad de oportunidades y no a la fragmentación, caldo ideal para la injusticia.