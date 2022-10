Votan mucho los pensionistas

Anadie puede extrañar que un gobierno elabore unos Presupuestos electoralistas, y menos en el último año de su mandato. La primera obligación, y vocación, de un gobernante es seguir siéndolo. Y cuanto más se acerca el tiempo de las elecciones que habrán de refrendarlo o mandarlo a casa, más se gobierna en beneficio de los fragmentos sociales decisivos en las urnas.

Que en el caso de España son los pensionistas. Concretamente, nueve millones de ciudadanos, con dos características que parecen inmutables: acuden a votar en mayor número que ningún otro colectivo y constituyen el máximo nutriente electoral de los dos partidos mayoritarios. En ellos encuentran PSOE y PP su mayor respaldo. Eso me hace pensar que Feijóo haría lo mismo que Sánchez en materia de presupuestos del último año de legislatura.

¿Qué es lo que ha hecho Sánchez? Aumentar las pensiones el 8,5% para afrontar la inflación que devora los bolsillos de jubilados y otras clases pasivas. Sumando a esta subida la incorporación de nuevos pensionistas y el disfrute de prestaciones más elevadas, las pensiones costarán a los españoles 190.000 millones el año próximo. Un tercio del gasto público.

Se lo merecen todo, podríamos decir alegremente, porque han trabajado mucho para levantar el país hasta colocarlo entre los veinte mejores del mundo para vivir. Sin duda, pero el problema es otro. El problema es si nos lo podemos permitir sin riesgo para la economía nacional y la salida de la crisis y si el de los pensionistas es un sector tan singularmente vulnerable que necesita una protección especial por encima de otros.

Respuesta al primer problema: el riesgo es probable, ya que puede tener un efecto inflacionista contradictorio con el objetivo perseguido y desborda la capacidad de respuesta de una nación que será hasta 2024 más pobre que antes de la covid (hay menos que repartir). Respuesta al segundo problema: no son los pensionistas los más vulnerables. Quienes están en peor situación en España son los trabajadores precarios, las familias que no llegan a final de mes y los jóvenes que aún no han encontrado su lugar al sol. Al menos los jubilados tienen catorce pagas al año, por modestas que sean.

Algunas no lo son (modestas). Por uno de esos curiosos impulsos reaccionarios del Gobierno progresista, la subida del 8,5% en las pensiones incluye las que se acercan a los 3.000 euros brutos mensuales.

Mañana veremos la ilógica del asunto.