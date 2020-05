Volver a la nada

Volver a salir, volver a abrir, volver a viajar, volver a los bares. Volver es la palabra ansiada en estos momentos. ¿Y si ya nunca nada fuese igual? ¿Y si lo que parecía paréntesis se convierte en lo habitual a partir de ahora? Parece que dos meses es poco tiempo para hacernos caer en la cuenta de que todo necesita un nuevo orden, quizás más lento, más lejos y más cercano a la vez. Nos advierten de posibles rebrotes, de segundas oleadas en otoño, en el próximo año, de vuelta al confinamiento estricto, no nos lo queremos creer… esto se empieza a parecer a la aceptación de que el cambio climático se llevará por delante mucho de lo conocemos. ¿Se acuerdan de los negacionistas de no hace tanto? De aquellos que lo fiaban todo a la carta de la ciencia y de la superioridad tecnológica. Nadie de esos tiene ahora respuestas, más bien dan palos de ciego.

Un ejemplo cercano. Van a empezar las obras de rehabilitación del paseo marítimo de Matalascañas, con un inversión de casi medio millón de euros. Otra vez se habla de puesta a punto para el verano, de los chiringuitos, de los chalets en primera línea. Si el lector se permite el ejercicio de buscar las fotos que este periódico publicó esta semana con los daños en la solería y la lengua de agua horadando los cimientos y compararlas con las de hace dos años verá que son prácticamente iguales; las mismas zonas, los mismos daños, solo que en aquella ocasión la cosa salió por casi dos millones de euros. Haciendo cuentas, la Dirección General de Costas va camino de tirar casi dos millones y medio de euros… hasta el próximo temporal, que como los climatólogos advierten, no tardará en llegar.

La primera línea de playa de la costa onubense necesita liberarse de todo ese hormigón que privatizó, para el uso y disfrute de unos pocos, el dominio público y que además impide el proceso natural de movilidad de dunas y dinámica litoral.

Empezamos a ser más conscientes de las pérdidas y de las renuncias. Ya no vamos a poder volver al momento inicial y eso no tiene que significar pérdida. Bajo la premisa de que nadie se quede atrás es el momento de soñar el cómo y poner los medios. No añoremos el volver a lo que había, porque lo que había ya no existe. ¿Queremos otra vez el buzoneo de publicidad? ¿El martilleo de las apuestas? ¿La deuda y el consumo permanente? ¿El crecer por crecer? Volver a la nada ya no es una opción.