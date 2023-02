Pues sí, querido lector, querida lectora: llega una nueva Cuaresma que, además, coincide con un cambio significativo del clima, lo cual nos ayuda a sentir que, un año más, se acerca la Semana Santa. Van quedando atrás los fríos del mes de enero y ya se notan los días más largos. La luz nos anuncia la proximidad de la primavera, y, si es que hemos dejado de hacerlo, las cofradías vuelven a ocupar nuestras conversaciones y planes.

Para un grupo de cofrades, no sé si numeroso o no, las hermandades están todo el año en su pensamiento. Después tenemos a otros grupos que, en función de su compromiso o interés, se acuerdan de ellas más o menos, no sé si al modo de anillos concéntricos, de mayor o menor diámetro. La analogía con el infierno de Dante es más que curiosa.

En cualquier caso, nuestras cofradías empiezan a desperezarse del sueño de casi un año, y llegan los cultos y actos preparatorios para la Semana Mayor. Es aquí donde el contraste en el compromiso del que hablo se hace más notable: los que están para todo, los que hay que llamarlos, los que van sin que nadie tenga que estar pendientes de ellos, los que disfrutan cuando se les pide que presten tal servicio casi de rodillas…

Una vez más, en las puertas mismas de la Cuaresma, creo que es necesario advertir del momento engañoso que viven las hermandades: las multitudes en la calle viendo sus desfiles procesionales no deben hacernos pensar en ningún momento de esplendor, ya que por dentro los niveles de compromiso están en mínimos históricos. No lo digo solo yo: es el resultado de conversaciones con muchos amigos que están en juntas de gobierno.

El riesgo de caer en la superficialidad y, lo que es peor, en una liturgia vacía más parecida a una representación teatral que a otra cosa es mayúsculo. El “todo vale” que impera en la sociedad actual está haciendo mucho daño a instituciones, muchas de ellas centenarias, que empiezan a correr peligro. La continuidad es motivo de preocupación para muchas juntas de gobierno, y ya no crecer sino mantenerse, en algunos casos, es una verdadera hazaña.

Por eso, esta primera esquila cuaresmal suena para llegar a los oídos de tantos cofrades que piensan que todo esto se monta solo para que ellos lleguen el día de salida y lo disfruten. Para los que pagan una cuota de hermano y creen que se merecen un homenaje. También para los que en su día hicieron tal favor y la hermandad les debe no sé qué.

Las hermandades no le deben nada a nadie. Al contrario, mientras no cambiemos la mentalidad y continuemos con la idea de los privilegios adquiridos, va a ser muy difícil que las cofradías den el salto necesario para su consolidación en la ciudad.

Es muy sencillo: a la hermandad se va a dar. A dar. Sin nada a cambio. No por nadie, sino por el Cristo y la Virgen de nuestra devoción. Coherentes con el Evangelio y dando testimonio. Y si alguien, por debajo de Jesús y María, merece alguna flor, no somos quienes llegamos exigiendo de año en año, sino las personas que desde Pascua ya están pensando en la próxima Semana Santa, en los próximos cultos y en cómo mejorar esto y aquello. Y ojo, no son perfectos y, en algunos casos, tienen hasta mala leche, pero en todas las hermandades llega un periodo de elecciones en el que uno puede presentarse. Pero claro…

Me propongo firmemente (y si le sirve a algún lector, pues encantado de la vida) afrontar esta Cuaresma con humildad, participar en lo que pueda, no pedir nada y ponerme donde me digan. Ya habrá tiempo de patalear, si es que lo vemos necesario. Ahora, lo importante es alumbrar al Señor con la luz de mi cirio y poner nuestro granito de arena para que las hermandades se parezcan a lo que deben ser. Y cuanto más, mejor.