Hace sólo unos días, en una graduación de 4º de ESO, escuchaba el discurso de la representante de las familias aludiendo a una frase que repetía a sus hijas a modo de mantra: sueña, lucha y hazlo. Tres imperativos basados en el amor. Hace unos cuantos años, bastantes, mi compañero de despacho en la Universidad de Huelva me contaba entre batallitas una en la que acompañaba a un amigo de su pueblo al casting de un programa de televisión.

Pues allí estaba, aquel chaval que salió de Isla Cristina con un sueño, congregando un no hay entradas, tras otro concierto la noche anterior en la que se rozó el lleno. Con lo difícil que se está poniendo la vida económicamente hablando, con la subida del alquiler o las hipotecas, el precio de la luz, del gas, de internet o la línea telefónica, y la lista de compra... ¿Cómo lo hace este chaval? ¿Cuál es el secreto de este idilio? Tal vez, la necesidad del arte, de la belleza, de la música. Y del coste de las cosas... pues estamos aquí esta noche y ya veremos. Su truco tal vez sea que ha conseguido eso de hablar de cerca, ese intimismo, ese parecer que es directamente a ti o desde un yo sin esclusas. En lo artístico, la verdad juega al equilibrio con la letra y la música. Hemos visto sus roturas y sus costuras. Las caídas. Huecos para la soledad. La compañía. Ha entendido el dolor de los demás, y al contarlo parece que invita a su abandono. Por eso le corean su nombre hogareño, el reservado para quienes surcan los mares del afecto: Lolo. Esa cercanía. Como si nos lo contara desde la terraza de un bar en la Higuerita, donde le hemos visto crecer de adolescente a padre, y puede que siga siendo así.

Y frente al voluminoso escenario del corazón y la flecha, frente a la fiesta de globos y de miles de cuerpos llevados por la inercia, disfrutando por momentos lo bonito que es querernos, yo me quedé absorto ante las pantallas gigantes. ¿Y si la vida es un videoclip en directo? Una proyección sin cortes. Una proyección en la que celebrar lo que es y lo que fue. Tomando conciencia de que en los mapas la única parte cierta del recorrido es el punto de partida. Que en el trayecto haremos una, dos o tres paradas, o las que sean necesarias, pero que no falten las emociones, la confesión de haber sentido. Ni gente, gente con quien hablar, compartir, convivir. Porque en la Plaza de las Monjas ya hay otra fuente, otra solería, pero guarda el mismo beso de sal. Así que decidido: sólo pido querer mucho y que me quieran, y que me baile el viento o la brisa y de camino empuje estas velas.