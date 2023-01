Aahora que las redes sociales lo son todo y que los jóvenes postean su vida cada dos segundos en sus feeds de Instagram, los periódicos digitales también se convierten en espacios abiertos a las opiniones de las nuevas generaciones. No es difícil encontrar líneas y reflexiones de estudiantes sobre temas de actualidad colgados en la red. Desde la violencia de género, la libertad de expresión o la guerra de Ucrania, hasta asuntos transversales como la soledad y el miedo. Me paré ayer en un texto que me sacudió. Hablaba de este último sentimiento, relacionado con la situación de precariedad laboral que padece, por desgracia, un gran número de jóvenes (y no tan jóvenes). Decía así Alejandro Hernández, de Santa Cruz de Tenerife, en el diario El País: "-Es agotador tener que estar siempre sobrepensando todo por miedo a haberlo hecho mal, intentando comprobar si cada paso que se ha dado es correcto; si se ha hecho todo bien. Tener miedo es, quizás, una de las realidades más humanas que existen pero, al mismo tiempo, uno de los dolores más presentes que existen". Lo tituló 'Vivir con miedo'. Me quedé pensando en las palabras de Alejandro y lo extrapolé, primero, al miedo que se siente cuando comienzas tu primera andadura profesional tras acabar los estudios. Con incertidumbre y preocupación por hacer bien tu cometido y conseguir el puesto soñado. En un segundo momento, pensé en el miedo que se siente cuando has cambiado continuamente de trabajo, buscando ampliar conocimientos, abrir nuevos horizontes y mejorar las condiciones laborales. Pero mirándolo con perspectiva, el miedo va mucho más allá. Porque con una crisis económica en 2008, una pandemia mundial y una recesión provocada por una guerra que no acaba la respuesta parece evidente. Si a esto le sumamos salarios precarios y alquileres por las nubes, ¿qué futuro les espera a los jóvenes? "Ojalá algún día podamos llegar a ese punto en el que estuvieron nuestros abuelos y podamos darles a nuestros hijos el futuro que merecen", decía Miguel López, de Granada. Quizá los políticos, preocupados por aglutinar en sus agendas la mejor campaña electoral de cara a las próximas elecciones , debieran mirar hacia abajo, preguntar en las aulas, darse una vuelta por Instagram o escuchar los mensajes en TikTok para conocer cómo se sienten de verdad quienes los están votando. Puede que esta sea la llave para confiar en la política como verdadero motor de cambio. Porque los sueños deberían ganarle el pulso al miedo que sienten quienes ya no se atreven por haber perdido la fe en los que sí pueden y deben cambiarlo todo.