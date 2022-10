Vivir con entusiasmo

Las dos palabras más importantes para mí son pasión y entusiasmo. Mi objetivo es ayudar a las personas a que vivan y trabajen con valores, ilusión, alegría y optimismo". Así se define Victor Küppers. Es uno de los conferenciantes más populares dentro y fuera de nuestro país. El típico motivador al que todo el mundo comparte en Instagram cuyas frases y mensajes trascienden cualquier edad porque remueven y llegan dentro.

Esta semana he comprado dos entradas para verlo en una de sus ponencias en Madrid. Había más ponentes. Todos geniales. Entre ellos Emilio Duró, que tuvimos la suerte de disfrutar hace una semana en nuestra ciudad. Pero cuando tuve que elegir a quién ver en vivo y en directo ni lo pensé. A Kuppers. Y me dije, ¿pero qué tiene este tío para enganchar de esta manera tan rotunda? Así que lo busqué en Google. Es licenciado en Administración de Empresas y Doctor en Humanidades. Aunque, para sorpresa mía, no ha inventado la Penicilina, ni nada, en realidad. "Me limito a leer a los expertos, copiar las ideas que me gustan y transmitirlas. No soy un sabio, pero leo a los sabios. Creo firmemente que se puede vivir y trabajar con alegría en un entorno que no ayuda y que lo normal, si no tienes un drama en tu vida, es vivir con pasión, con ganas, con ilusión; no es lo habitual pero sí lo normal y uno tiene que aspirar a ser normal". Toma ya. Terapia de choque para aquellos que, como yo, nos dejamos llevar más veces de las que quisiéramos por el famoso 'síndrome del impostor' cuando se nos presenta algún desafío laboral o para quienes nos juzgamos por lo que no tenemos sin prestar atención en lo que sí brillamos y nos hace únicos.

El tal Kuppers no es ningún héroe, pero sí genuino. Alguien que ha descubierto cuál es su punto fuerte y ha hecho de él su modo de vida: contar las historias que le motivan para inspirar a quienes andan dormidos por el mundo. Eso sí, su modo de contarlas no es cualquier modo. Es pura magia porque cree firmemente en lo que está diciendo. Su frase favorita: "Que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz", de la Madre Teresa de Calcuta.

En medio de la vorágine, de la rutina que nos consume día a día, escuchar y sentir que la felicidad está en lo simple se vuelve más que necesario. Si alguien es capaz de llenar salas de todo el mundo contando algo en lo que cree, ¿qué nos impide al resto brillar? Al final se trata de ser fiel a uno mismo, porque, como dice Kuppers, "Sólo se vive una vez, pero una vez es suficiente si se hace bien". Bueno, esto en realidad lo dijo Woody Allen.