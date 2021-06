Con este título hemos disfrutado de un nuevo cuaderno de la obra creadora de José Bacedoni Bravo. Con el cariño de un autor por su obra, ha recopilado una serie de trabajos que componen un variado recuerdo de la propia vida del artista. Lo acabo de leer, repasar y meditar en todas sus páginas y de nuevo me encuentro con esa línea artística que inspira la pasión de Bacedoni por su vocación. He escrito y hablado en muchas ocasiones de este creador onubense, gran amigo, que ha llenado su obra de un ambiente que respira recuerdos de nuestra vieja ciudad, dibujos hechos con una maestría inigualable, que ha sabido unir a otros con estilo moderno, de ambiente vanguardista que nos demuestra su capacidad para definir el arte en cualquiera de sus formas.

En este libro-cuaderno que prologa otro querido y admirado amigo, Alberto Casas, nos encontramos con textos de cartas de interés, remembranzas de acontecimientos que fueron parte no solo de su vida sino de la propia ciudad. Cada página es una estampa de Huelva y de su provincia, de edificios singulares, paisajes y lugares mágicos de la ciudad.

Pepe Bacedoni ha sabido crear de nuevo un resumen de su vida y obra que se han conjuntado en estas Vivencias que con su arte y maestría vuelven a vivir para la contemplación de la vista y de nuestro espíritu. Un conjunto de su obra creadora que resume belleza, paz y tranquilidad. Y con sus dibujos, pinturas, temperas, acrílicos, óleos, etc. se ha formado este libro-arte para la mejor contemplación. Me invita a formas parte de este recuerdo escrito y plasmado en el papel. Lo hago con toda amistad y la alegría de unirme a esos recuerdos que también han formado parte de la vida de todos nosotros, La nostalgia de una Huelva ya desaparecida, la belleza de esas añoranzas que van desde los principios de muchas entidades onubenses a las grandes líneas de celebraciones, donde Pepe no olvida la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, su unión como socio y amigo de la Sociedad Colombina, y la memoria personajes que dejaron una estela imborrable en la propia historia de nuestra provincia. José Bacedoni Bravo, llena estas páginas de sus Vivencias con una serie de Pensamientos que nos elevan a una seria pero atractiva meditación.

El creador artístico, y Pepe Bacedoni lo es, le agrada ensamblar toda su inspiración, proveniente de distintos campos y estilos, para perpetuar en el recuerdo esa vivencias soñadas y hechas realidades en sus trazos, dibujos, pinturas, colores, textos, fotos y recuerdos. Pertenece este Cuaderno de Arte Variado, al que es su segundo tomo editado y que de manera perfecta logra, como símbolo de sus trabajos, reunir en esas Vivencias, que ya han plasmado su inspiración, para el disfrute y gozo del lector que abre sus ojos a unas paginar artísticas llenas de belleza que estoy seguro usted habrá contemplado con deleite.

Enhorabuena, amigo Pepe Bacedoni.