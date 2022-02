Nada hemos aprendido. Para nada nos sirve el conocimiento del que hacemos gala como animales superiores -ese eufemismo con el que nos designamos-, si nuestra conducta, a la menor de cambio, o por intereses del César de turno, se incardinan siempre, siempre, a comportarnos como animales irracionales y seguir las disparatadas consignas de algunos, que, por puros intereses personales o espurios, desde luego nada sociales y completamente alejados del interés general del pueblo al que dicen representar, manejan toda la fuerza que han sido capaces de atesorar para destruir a la otredad, incluyendo la utilización de las armas, del engaño, del fraude, de la mentira, con un único objetivo: crear un imperio a la medida de su vileza.

Hay cientos de ejemplos de ello que podrían consultarse en todos los continentes del mundo y en todo tiempo, y cada cual puede elegir el que desee a la medida de sus intereses, de su posición en la escala social o económica, e incluso de su ideología. Lo que más sorprende de la guerra ruso-ucraniana es que era un hecho más que presagiado, estaba, por así decirlo, cantado, como la famosa obra de Gabriel García Márquez Crónica de una muerte anunciada; y, como en la misma, al final, la muerte de Santiago Nasar se produce; nadie hizo nada -de verdad, de la buena- para evitarla. Pues lo mismo está ocurriendo en Ucrania. No hay diferencias; aquella era una crónica de algo previsible e irremediable dadas las circunstancias, y, en Ucrania, en algún momento también, alguien podrá escribir la necrología de los cientos, miles o decenas de miles de muertos que se van a dar en esta invasión para restaurar el honor agraviado, según el regidor invasor. Una locura, una y otra historia.

He manifestado muchas veces que todo nacionalismo es excluyente, al igual que todo imperialismo es colonizador. Es triste, muy triste, que nuestros gobernantes no sean capaces de articular un espacio de libertad en el mundo, en donde la palabra sea el caldo del cultivo común. Pero, la ingenuidad, es algo que a mi edad no puedo permitirme. Cuando se llega a la situación que se está viviendo en Ucrania en estos momentos, es porque la misma ha sido consentida cuando no apoyada directamente, o, por último, no se ha querido confrontar suficientemente con el instigador. La industria armamentística y las funerarias tienen de nuevo trabajo, hay negocio. Y que no nos engañen, por favor, todo lo que está ocurriendo está planificado.