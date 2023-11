EL que la Universidad de Huelva y el periódico Huelva Información cumplan años redondos en este 2023 se me antoja una hermosísima coincidencia y una afortunada casualidad. La primera cumplió en julio treinta años de intensa labor docente e investigadora en nuestra provincia y el segundo ha alcanzado en agosto sus cuarenta primaveras –o, por decirlo mejor, sus cuarenta veranos–, liderando la comunicación escrita de este rincón peninsular. Si sorteamos ese liviano desnivel etario, podríamos aventurar incluso que universidad y rotativo han llevado, en algún sentido y con el más puro estilo plutarquiano, vidas paralelas: ambas entidades se han acompañado mutuamente a lo largo de su vida y han acompañado, a su vez y cada una en su rol, las poderosas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que nuestra provincia ha experimentado durante las últimas décadas. Hay un vínculo fuerte que las une y hay misiones que, sin duda, las emparejan.

Por fortuna, el diario Huelva Información ya había visto la luz cuando en el Colegio Universitario de La Rábida comenzaron las primeras movilizaciones estudiantiles para reclamar que los estudios de licenciatura pudieran terminarse íntegramente en Huelva y para impulsar la creación de tres facultades propias. En esas páginas que el tiempo ha amarilleado y que se guardan celosamente en nuestras hemerotecas se recogieron las primeras manifestaciones, los primeros encierros en las aulas y las primeras reuniones con los responsables políticos que permitieron avanzar en un proceso irreversible hacia la creación de la Universidad de Huelva. De todo aquello fue testigo y fiel informador Huelva Información y, en un tiempo en el que carecíamos de la inmediatez de las redes sociales y de la comunicación digital, esperábamos con ansiedad al día siguiente para leer sus crónicas y monitorizar las reacciones. Si algo no estaba en Huelva Información, es que no había existido y no tengo la menor duda de que, gracias a lo que el periódico contó, difundió y visibilizó, la sociedad onubense en su conjunto pudo hacer suya la causa utópica de ese puñado de estudiantes de La Rábida, sumándose a su lucha y sosteniéndola, amplificándola en fin para convertirla en una ilusión compartida. A los que vivimos aquellos años aún nos gusta buscar nuestro rostro borroso en las imágenes en blanco y negro con las que el periódico inmortalizó nuestras reivindicaciones y en sus archivos fotográficos quedan para siempre iconos imperecederos, como esa mítica instantánea de Muguruza del 3 de marzo de 1988 en la que una Plaza de Las Monjas abarrotada nos recuerda a la ciudadanía onubense que unidos nos fortalecemos y ganamos y que, en cambio, divididos y enfrentados, perdemos.

Desde aquellos momentos iniciáticos, el diario Huelva Información ha sido y es testigo –en este caso, no mudo, sino locuaz– del devenir de la Universidad de Huelva y, sin duda, ha sido nuestro mejor aliado para que la ciudadanía a la que se debe nuestra institución conozca sus éxitos y sus virtudes, su crecimiento y su proyección internacional, pero también sus problemas y sus complejas vicisitudes. Vocero y portavoz sobrevenido, el rotativo nos ha dado en múltiples ocasiones un espacio diáfano para que pudiéramos expresarnos y explicarnos, trasladar nuestras legítimas aspiraciones, ofrecernos y reconocernos. No se escapa tampoco a nuestro entendimiento que, llevado por su compromiso con la provincia, el periódico siempre ha comprendido la relevancia que la Universidad de Huelva tiene en ella –el antes y el después que representa en su historia– y ha sabido darle el lugar que le corresponde con la mejor de sus herramientas: una cobertura informativa precisa y veraz. No podríamos haber tenido, en este sentido, mejor fedatario para certificar lo que acontece en nuestras aulas, lo que se investiga en nuestros laboratorios y lo que, cada día, constituye la vida diversa y feraz de nuestros campus.

En esto y en muchas otras cosas, vamos de la mano. Y no creo que nadie pueda poner en cuestión que, en cualquier parte del mundo, para poder contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática se requieren, entre otras cosas, un par de pilares insustituibles: por un lado, contar con un potente sistema universitario público, abierto a todas las personas sean cuales sean sus condiciones económicas o vitales, que las forme adecuadamente en un marco de libertad intelectual y pensamiento crítico para enfrentarse a los grandes desafíos globales de nuestra época; y, por otro, disponer de unos medios de comunicación que, actuando con libertad e independencia, sean capaces de informar sin deformar y de abordar con ecuanimidad cualquiera de los retos y conflictos que un tiempo tan complejo y polarizado como el que vivimos nos plantea. No en vano, los profesionales del periodismo, esos hombres y mujeres que tienen entre sus manos el valioso recurso intangible de la información, se forman en las universidades y es en ellas donde, junto a su conocimiento técnico y profesional, adquieren también el compromiso ético y los valores de justicia, solidaridad y equidad que nos caracterizan como sociedades avanzadas y democráticas.

Esta provincia necesita ya, de manera urgente e imperiosa, de un compromiso firme de todas sus instituciones

Vidas paralelas. La Universidad de Huelva y el diario Huelva Información llevan treinta y cuarenta años, respectivamente, al servicio de la provincia de Huelva, abanderan su nombre, lo defienden y lo expanden. La Universidad lo hace transfiriendo conocimiento y el periódico, nuestro periódico de Huelva, transfiriendo información. Ambos reflejan la provincia en la que se insertan sin renunciar a transformarla; ambos valoran su identidad, su patrimonio, sus tradiciones, pero no se resisten a clamar por una innovación y una modernización respetuosa y sostenible. Entre sus objetivos comunes se encuentra el de impulsar de manera decisiva a una provincia que, más allá de las alharacas demagógicas que nos rodean, necesita ya, de manera urgente e imperiosa, de un compromiso firme de todas sus instituciones, de su tejido empresarial y de sus organizaciones sociales en aras del bienestar y del progreso de sus ciudadanos y ciudadanas.

Quizás por todo esto cumplir años es un motivo de tanta felicidad. Quizás por todo esto cumplir años es asumir una enorme responsabilidad hacia el futuro y comprometernos a proteger, como si se tratara de un bien amenazado y vulnerable, nuestras mejores esencias: el pensamiento libre y crítico, la independencia de criterio y el compromiso con el territorio en el que se hunden nuestras raíces.

Ojalá dentro de otros cuarenta años podamos seguir hablando, felizmente, de estas vidas paralelas.