Ahora que todo es multicausal y complejo, la Semana Santa que comienza hoy (con permiso de las vísperas) no es ajena a esa suma de factores religiosos, etnológicos, emocionales, económicos, sociológicos y culturales, tan complejo y tan sencillo a la vez. Las cofradías están llenas de lo mismo que cualquier ser humano, puesto que no son más que la suma de varios cientos de personas: aciertos, buenas intenciones, incoherencias, conflictos e ilusiones. Hace tiempo que intento evitar los juicios de valor, las etiquetas y las sentencias pétreas, evito repartir carnets de coherencia y valores morales, más bien agradezco a quien pone el empeño en hacer algo que mejore la vida de los demás, ya sea de cerca o de lejos, sin preguntar los motivos o principios que le llevan a semejante acción.

Volviendo al tema de las hermandades y sus procesiones, hay algo que tiene un valor que en ocasiones pasa desapercibido: las hermandades ponen en el mapa de las ciudades a sus barrios, sobre todo a los más periféricos u olvidados. El pasado viernes de Dolores, y mientras la Virgen del mismo nombre era llevada por las calles de las Colonias, no se podía aparcar en todo el barrio, ni siquiera en las zonas más conflictivas de Marismas del Odiel. Vi personas caminando por calles por las que rara vez pasarían si no fuera por el interés que despierta la procesión. Los balcones engalanados y sentimiento de barrio por todos lados. No sólo pasa en Las Colonias, también ocurre en El Carmen, La Orden, Hispanidad, Viaplana, Fuentepiña o Pérez Cubillas. Muchas de estas zonas necesitan inversión pública, carecen de parques o están masificadas, como pasa con Viaplana, tienen serios problemas de accesibilidad, como esos quintos pisos sin ascensor, de la mayoría de bloques de la barriada de El Carmen. Pérez Cubillas siente con orgullo su hermandad de la Salud, que comparte día con hermandades tan señeras como Pasión o Estudiantes, ese día Pérez Cubillas pasa por la carrera oficial del centro de la ciudad diciendo que también existe.

Las vértebras sujetan nuestras espaldas, todas las vértebras son importantes, el dolor de una afecta a todo el cuerpo. Aprovechemos las procesiones para conocer las periferias, detectar sus necesidades y apoyar sus luchas y reivindicaciones, Huelva también es sus barrios, más bien diría que Huelva es, sobre todo, sus barrios.