Mañana el calendario marca el veintiocho de febrero y en los avisos de efemérides indican que es el día de las enfermedades raras y el de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y puede que en lo segundo entre lo primero, aunque no al revés. Que esto de ser andaluz sea parte de lo raro. Pero gloria para esta rareza. Porque, para empezar, creo en la verde y blanca y verde. Creo en Carlos Cano y en la Jurado. En sus voces-raíces. Creo en el sur, en su luz, en su interior y en sus orillas. En las fachadas de cal. En las costas de redes. Creo en el número ocho, en cada provincia y en cada una de sus siluetas. Creo en el ceceo, en el seseo y en los distinguidores, como no creo en la -d-intervocálica de final de palabra. Creo en la genialidad, la ocurrencia, la chispa, el duende, el arte. Eso que no tendrá ninguna inteligencia artificial porque no hay algoritmo que lo sostenga. Puramente auténticos en lo diverso. Sólo así nace el flamenco y cada uno de sus palos. Creo en la envidia, en la sorna, en el malaje, y en el humor sobre todas las cosas. Creo en la familia y en las reuniones. En compadres y comadres. Creo en el politeísmo monoteísta. En el adiós y en el ojalá. Creo en los pestiños, en las torrijas y en los buñuelos. Creo en cada romería y en cada fiesta, incluyendo ferias y santorales que guardar. Creo en el luto y en el duelo. Creo en Lorca y en Federico. En Alberti, en Cernuda, en Machado, Bécquer, Antonio Gala y María Zambrano. Creo en Camarón, en Morente y en Falla. Creo en el carnaval y en las procesiones. Creo en cada acento que nos une. Porque en lo que creo, soy.

Me siento muy vinculado a esta tierra y su forma de ser. En ocasiones pienso que quizás me siento más andaluz de la cuenta. Que siento propio lo ajeno. Sospecho que al otro lado de este extremo occidental sentirán más o menos parecido. Que también laten por las tres carabelas o por Doñana. O por el desgarro de Toronjo. Se acercarán como a un abismo a los versos de Juan Ramón Jiménez. Sabrán dónde empezó a girar el balón de fútbol. Que aprecian y admiran a Hermida y a Quintero. La brújula del sabor les señala al oeste frente al jamón y las gambas o los frutos rojos. Como ponen rumbo rociero hacia acá en cada Pentecostés. Somos un todo en la diversidad. Y felices nadamos en esa rareza. Lo que no se puede empaquetar, lo que es único, de aquí y de allá. Andaluces, levantaos mañana y celebrad.