Juando este artículo llegue a los quioscos de prensa, a las elecciones andaluzas le quedarán poco más de catorce horas. Es decir, los candidatos a la presidencia de dicha Comunidad llegarán al último tramo de campaña en el que podrán solicitar el voto de la ciudadanía.

A partir de este viernes a las veinticuatro horas, el pescado estará todo vendido. El domingo 19 de junio, tras el cierre de los colegios electorales, comenzará el recuento que situará a cada partido en el lugar que le corresponda en función de la decisión adoptada por los llamados a votar, y que, además, hayan querido ejercer ese derecho. Porque, la abstención también cuenta en el reparto de los sillones. Incluso, un elemento atmosférico que no se esperaba, porque no era posible saberlo cuando quien puede hacerlo y está en su derecho, convocó los comicios, estará muy presente en las diatribas de los candidatos, y serán, las altas temperaturas que tenemos en nuestra tierra. Esta última circunstancia, puede hacer que muchas personas del interior de nuestro territorio prefieran pasar el día con la familia en la playa y no acudir a la llamada de las urnas, bien porque entiendan que su decisión poco puede cambiar el resultado, y lógicamente se equivocan, o, simplemente, porque está hasta las narices de los políticos y de sus discursos y opten por abstenerse porque les da la real gana el hacerlo.

Lo que sí es cierto es que, en el comienzo de la madrugada del lunes 20 de junio, habrá ciento nueve diputados electos pertenecientes a las formaciones en liza. También, que, si no hay un partido que consiga por sí mismo cincuenta y cinco diputados, para conformar el gobierno será necesario que exista un acuerdo entre dos o más partidos, o que algunos otros se abstengan para que quien tiene la mayor representación gobierne en solitario, generando pactos con unos u con otros en función de la afinidad en las cuestiones que hayan de aprobarse. Hay aún una tercera posición, que vayamos nuevamente a elecciones, porque el partido ganador no consiga los apoyos o no esté dispuesto a ceder o a introducir modificaciones en su programa político.

Sea como fuere, se acabaron las promesas y llega el momento de la toma de decisiones. Y, habría que decir, que ningún gobierno que salga de esta consulta, guste o no a muchos o a pocos, será ilegal, porque es el que han decidido los andaluces. La democracia es lo que tiene, que la voz del pueblo es la que decide. Y punto.