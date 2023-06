En estos momentos en que escribo, hace días que se lleva buscando de manera desesperada por parte de muchos gobiernos y de un buen número de empresas privadas, y hasta de particulares con recursos, a cinco personas que decidieron realizar un viaje al fondo del mar, para ver los restos del Titanic hundido en 1912. Y debo decir, en primer lugar, que me parece necesario y hasta esencial, el que se haga todo cuanto esté en nuestras manos, ya sea de manera individual o como sociedades, para resolver dicho infortunio. Que salvar la vida de las personas en situaciones de grave riesgo, como es el caso, es un rasgo distintivo de las sociedades avanzadas y que nadie debería poner en cuestión cuantos recursos humanos y materiales se están movilizando para conseguir ese objetivo. Punto.

Dicho lo anterior, vayamos a las varas, a las diferentes varas de medir. De este lamentable accidente, que ojalá pudiera tener un final feliz, me asombran algunas cuestiones que voy a ir desgranando poco a poco. Y algunos de los lectores dirán que Paco Huelva erre que erre, como la burra al trigo. Pues sí. Así han de ser las cosas a mi entender, cuando las vidas de las personas tienen diferente valor en función del estatus social de las mismas o de la relevancia mediática en su caso. ¿Cuántas personas han fallecido intentando cruzar con barcazas de medio pelo los mares tenebrosos, huyendo del hambre, de la desdicha o de las dictaduras, mientras que los gobiernos de los países de donde parten lo consienten, y, además, las comunicaciones satelitales actuales, permiten visualizar sin error alguno en los radares su posición, y en un buen número de casos nada se hace o se mira para otro lado? ¿Cuántas? ¿Por qué hay países que anuncian a bombo y platillo que no recogerán a barcos con inmigrantes en sus costas, y que incluso amenazan a los mismos disparándoles si es menester, para que no pisen “su” suelo? Me lo expliquen también.

¿Hay diferentes clases de personas? ¿El dinero, la fama o la nacionalidad, hacen que los derechos inalienables de los que somos portadores por el mero hecho de haber nacido varíen en función de esos parámetros? Piense un poco, por favor. Los sin nada, los sintecho, los que huyen de algún lugar, los inmigrantes…, ya puedan decir lo que deseen quienes lo digan, desde un punto de vista humanitario, tienen el mismo valor y por supuesto los mismos derechos a ser socorridos, que estas cinco personas que andamos buscado.