Valores en el deporte

Los años escribiendo en Deportes me dejaron algunas secuelas que el tiempo no cura (además de demostrarme que de ahí se sale y hay vida un domingo en casa). Una de ellas fue una cierta capacidad para la visión periférica ante un evento. Uno tenía que estar siempre atento a lo que sucedía sobre el verde o en la pista sin perder detalle a cuanto se generaba en el entorno, la grada o el banquillo como contexto inseparable. Da igual en un partido que en un entrenamiento. Es imposible abstraer el resultado de todos los elementos sobre el que se construye. Esa deformación ya es permanente. No creo que llegue a superarlo.

El viernes disfruté como todo un experto de sofá del partido entre Rafa Nadal y Caros Alcaraz del torneo de Madrid. Mis conocimientos tenísticos son limitados, los justos para ver un partido sin mayores pretensiones que disfrutar del espectáculo. El duelo entre una gloria actual en el ocaso de su carrera y la fuerza emergente de quien protagonizará la próxima década seguro que dejó múltiples lecturas deportivas. Se las de dejo a los que saben.

El enfrentamiento fue accidentado y cargado de pequeños detalles. Los tenistas le dieron el viernes una lección a muchos compañeros de otras disciplinas de forma inesperada. Alcaraz se torció el tobillo y fue atendido sobre la misma pista durante el segundo set. Un fisio le preparó la zona para seguir compitiendo. Hasta ahí lo normal. Revolcado por la tierra batida parecía una croqueta. Dejó el banco donde se tumbó para darle un manguerazo. ¿Qué hizo? ¡Lo limpió con una toalla al terminar! El propio Carlos Alcaraz en mitad del partido más importante de su vida hasta entonces. Por un momento traté de visualizar la misma escena en la élite de otros deportes. Difícil que suceda. Poco después una persona sufrió un golpe de calor en la grada y Rafa Nadal que viene a ser lo más parecido a una deidad para este país siguió con atención la actuación de los sanitarios, interesándose por el estado. "Carlos, esperamos". Le dijo a su rival. Y así fue.

Viendo esos dos gestos recordé a un futbolista que llegó a Huelva con 19 años cedido por un Primera División que al terminar su primer entrenamiento se levantó sin retirar ni sus zapatillas ni la esterilla donde había estirado. Juan Merino (en pie) salió detrás suya, lo cogió del hombro y le ordenó recoger su material. Al endiosado joven no le hizo ninguna gracia. Esos valores también se trabajan.