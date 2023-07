Otras nuevas elecciones. El 23 de julio volvemos a votar y anda el patio muy revuelto por aquello de que este gobierno nos haga ir a las urnas en plenas vacaciones de verano. Es lo último que nos quedaba por ver. Si es que Pedro Sánchez ya no respeta el merecido descanso, después de tantos meses de trabajos forzados. Los españoles no nos merecemos esto. Y en eso andan, entre otras cosas, los medios de comunicación, los políticos de la oposición y las conversaciones de bar. Se ve que ya no cuela lo del comunismo bolivariano.

Mientras nos devanamos los sesos en el intento de elegir entre vacaciones o elecciones. Ir una mañana o una tarde a votar destroza unas vacaciones, qué duda cabe. Digo que mientras nos entretenemos con esto, se están constituyendo los nuevos gobiernos municipales y autonómicos y aquellos en los que lo hacen PP y Vox están eliminando los avances en igualdad, derechos LGTBI+, carriles bicis, memoria democrática, etc, etc. Molestan muchos los derechos sociales que tanto sufrimiento costaron. Estamos regresando al blanco y negro, a la España ultramontana del brazo en alto y misa diaria. Y no deberíamos consentirlo. Por eso sería bueno que no nos fuéramos de vacaciones, estas elecciones son importantes, deben defender los derechos sociales, deben ser la ratificación de la diversidad sexual, lingüística, multicultural, deben ratificar la igualdad, la lucha contra el terrorismo machista, la defensa del Estado de las autonomías. Estas deben ser las elecciones de la solidaridad, de la fraternidad y de la justicia social. Definitivamente no, los demócratas no nos podemos ir de vacaciones, no podemos dejar el país en manos de personas homófobas, de racistas, machistas, retrógrados o neofascistas.

No podemos volver al oscurantismo, no podemos dejar que lo mucho conseguido se pierda. Hay que combatir el autoritarismo y la mentira con votos, con papeletas que llenen las urnas de alegría, de esperanza, de feminismo, de ilusión, de memoria y de sueños utópicos porque no somos como nos quieren hacer creer. A votar pues. En estas elecciones no podemos abstenernos. Ya nos han avisado de lo que son capaces de hacer. Los derechos humanos están en juego.