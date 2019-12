Va por ti amigo

La verdad es que me iba a poner a soltar insensateces de esas que se me ocurren una vez a la semana (ojalá) y se me cruzó por el camino la muerte de mi amigo Iñigo Más, una de esas personas que uno tiene el honor de haber conocido. Las pasó bien jodidas; la vida le tuvo reservada una buena cantidad de putadas a lo largo de su camino y, cuando un cabrón de cáncer se lo llevó en unos días, uno siempre tiene pendiente con su conciencia la idea de si pudo hacer algo más por él y no lo hizo. Lo cierto es que a lo largo de todo ese calvario que a veces nos pone por delante esta vida, jamás le recordaré sin una sonrisa en la cara. Iñigo llegó a echar peonadas debajo de invernaderos cuando esta profesión a la que a pesar de todo amó (y amamos) con locura, lo dejó por el camino. Pocos serían capaces de tamaña lección de coraje como la que demostró. Tal vez esa sea la imagen que nunca queremos ver, pero que vive con nosotros desde hace demasiado tiempo. He conocido otros casos de profesionales que a causa de una crisis que nos pende encima de la cabeza desde que recuerdo, no tienen la posibilidad de demostrarlo. Todos nos equivocamos, pero bien haríamos en pedirle a este año que comienza, echar una pensada a esta profesión y conseguir dignificarla de una santa vez.

Tengo la suerte -y no tengo ningún miedo a que me llamen pelota o conformista- de estar en una empresa que me ha respetado en todas y cada una de las horas que he trabajado -y tengo la intención de hacerlo- para ella. Jamás agradeceré lo suficiente la oportunidad que hace tiempo me dieron y la responsabilidad que depositaron sobre mí. Espero no haber defraudado ninguna de ellas. Me quejo y me quejaré como el que más, aunque siempre lo voy a hacer con el mismo respeto que pido para mí mismo.

Tengo compañeros cojonudos en todas las redacciones de este grupo. A algunos los conozco personalmente y les quiero con locura. Trabajan como bestias y les duele que las cosas salgan mal, o no lo bien que pueden -y créanme que pueden- hacerlo. Esperamos seguir aquí contándoles sus historias, siempre con el beneficio de todos como único objetivo, con nuestros errores por bandera y nuestra absoluta honestidad por encima de todo.

Es el mejor homenaje que le puedo rendir a mi amigo. Me hubiera encantado tenerlo más tiempo a mi lado, aunque fuera en la distancia, y me deja un vacío ahora que sé que no está. Va por ti Iñigo, por todos aquellos a los que nos apasiona lo que hacemos. Y como siempre decíamos cuando la vida nos juntaba: Aupa Athletic.