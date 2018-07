Conviene decir las cosas como son: Juanma Moreno se ha quedado colgado de la brocha. Pocos dirigentes regionales se significaron tanto a favor de una candidatura en la pugna por el liderazgo en el PP. Y ha perdido. Soraya y todos los que la apoyaron son los grandes derrotados. Pablo Casado, que exceptuando a Esperanza Oña no contaba con casi nadie en Andalucía, ha ganado con rotunda claridad. Y lo que es incluso más importante para las lecturas internas en la organización regional, lo ha hecho gracias al respaldo de los que apostaron por Dolores de Cospedal, que sí había logrado sumar a pesos pesados andaluces como el ex alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Estas cosas en los partidos se pagan. Eso lo sabe Juanma Moreno, lo sabe Esperanza Oña, lo sabe Zoido y lo sabe Javier Arenas, poco acostumbrado a perder pulsos internos. Y, por supuesto, lo sabe Casado, uno de esos jóvenes nacidos para la política -que no sólo han sido producto de las Juventudes Socialistas-, que echaron los dientes en las sedes, pegaron carteles por las noches y han aprendido a moverse en las intrigas internas y en las conspiraciones de salón.

Pero las urgencias son las urgencias. Eso traducido a Andalucía significa que Susana Díaz tiene en sus manos apretar el botón que pone en marcha las elecciones y ya no hay tiempo para hacer experimentos. De ahí viene la rápida ratificación de la candidatura de Moreno por parte del recién estrenado presidente del PP y de ahí su viaje este fin de semana a Andalucía para mostrarle su apoyo. Casado no puede permitirse un fracaso en la que va a ser su tarjeta de presentación electoral.

Pero convendría no llamarse a engaño. Juanma Moreno lo tiene complicado si no obtiene en las próximas elecciones andaluzas un resultado óptimo. Ese resultado no puede ser otro que ganar y convertirse en presidente de la Junta. Solo o coaligado con Ciudadanos si la aritmética parlamentaria así lo permite. No lo tiene nada fácil. Todas las encuestas señalan que Susana Díaz encabezará la opción más votada y si no le queda más remedio intentará un nuevo acuerdo con el partido de Albert Rivera. La experiencia de estos años no le ha ido mal a ninguno de los dos.

En ese caso, el futuro de Juanma Moreno posiblemente no estaría en el Parlamento andaluz o, por lo menos, no sería la cara del PP de Casado en la comunidad autónoma. En política el olvido y el perdón no son prácticas que se cultiven demasiado. Como en la vida misma.