Ultraderecha

Es curioso comprobar, si nos tomamos el tiempo para ello, cómo una y otra vez a lo largo de la Historia, la pasión mal entendida, los inadmisibles sentimientos de superioridad, la avaricia, la desigualdad manifiesta, la incomprensión de la otredad aunque fuere por caridad, el oportunismo de los de siempre, la venganza atávica que circula por las erradas neuronas de unos pocos, o un no sé qué rollo de patriotismo absurdo, trasnochado y altanero, se apoderan del corazón de los hombres y mujeres de una época, convirtiéndonos en seres irracionales más cercanos a la animalidad que nos conforma, dejando a un lado, apartadas de nosotros, a la bondad, a la sensatez, al sentido común, al buen hacer que se le suponen a seres humanos que han desarrollado la capacidad para pensar, para discurrir, para dialogar, y para llegar a acuerdos que igualen o intenten equiparar en derechos a la humanidad, sin importar su lugar de origen, el color de la piel, el idioma, la edad o el género.

A muchos políticos, esto que digo les puede llevar a la risa (y poco me importa), como si estuvieran en posesión de una verdad que les ha llegado por mediación de los dioses, y en dichas armaduras partidistas no cupieran tales cosas, no tuvieran asiento. Así de insensatos y de intransigentes y de retorcidos y de interesados son estos truhanes en los que depositamos nuestro voto.

El miércoles escuché una entrevista que le hicieron al secretario general de VOX, el Sr. Ortega Smith-Molina, en el canal 24 Horas de TVE, y por mucho que deseo mantener la calma ante sus paranoicas y perturbadas ideas, me resulta imposible. Siempre, siempre, me saca de quicio este hombre y todos sus adláteres con la alocución del odio siempre en la boca, con la espoleta siempre en la mano, con el discurso del miedo. Lo peor de todo, lo que no me explico, es cómo nos dejamos convencer de este modo por semejante pandilla de lepidópteros que aparecen en cuanto pueden y el tiempo les es favorable, como por desgracia está ocurriendo en Europa de nuevo.

Pero, ésta es la realidad; si están ahí, en el lugar que ocupan en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos de comunidades autónomas y ahora aspiran a dirigir -en comandita- el Estado, es ni más ni menos porque les hemos dado el plácet para ello. Y esto, personalmente, pienso que deberíamos hacérnoslo revisar, todos. La ultraderecha avanza en Europa, y ello no puede traer nada bueno. Si tiene dudas, acuda a la Historia.