Ucrania en nuestras retinas

No hablaré de política ante la invasión de Ucrania. Hablaré de esa Ucrania que se nos está grabando en las retinas, que nos está rasgando el alma. Sé que hay muchos conflictos armados en el mundo. No es más cruel esta guerra que otras. Tengo claro que todos somos de una misma raza. Somos humanos, sin duda los animales más salvajes del planeta Tierra. Me duele Ucrania porque he estado de vacaciones por esos lugares, cuando la gente caminaba feliz por sus calles -bendita normalidad-, prestaban ayuda sin pedirla y asistían al teatro y a conciertos que tuve la oportunidad de disfrutar con ellos. Y esto incluye al pueblo ruso.

Hace días que dejé de ver informativos. Imágenes demasiado cruentas que me dolían en exceso. Posiblemente te esté pasando lo mismo a ti, que estás leyendo este artículo. Y si lo que ves no te conmueve, si no te sale espontáneamente la empatía, te invito a que le cambies las caras a esa mujer y a esos niños por las de tu propia familia, que están ahora gozando de la paz, bajo un techo que les abriga, todos nosotros con mucho más de lo que necesitamos. Imagínate caminando con lo puesto, con el horror congelado en el gesto, y que tu mayor aspiración sea convertirte en refugiado de guerra, en un país desconocido, con una lengua que no es la tuya y esperar que alguien solidario te tienda la mano.

Apagar la televisión no significa cruzarse de brazos. Significa pasar a la acción. Actualmente colaboro con el Centro Filarmónico Onubense en organizar una gala para poderles hacer llegar una tirita a esos corazones rotos. Espero que la Casa Colón se llene a rebosar de gente solidaria. Silenciemos con aplausos el ruido de las bombas. ¡Manos a la obra! Colaboren con lo que puedan. Recuerden: un centímetro más al este del mapa y los que estamos en guerra somos nosotros. Que la música pueda ser alimento, abrigo y abrazo en la distancia. Que sea una dulce canción de cuna.